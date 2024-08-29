40歲至60歲為婦癌高峰　中醫揭輔助治療：乳癌10年死亡率可降5成

▲中醫表示，乳癌在中醫輔助治療可提升患者存活率。（示意圖／亞大附醫提供）

記者張乃文／台北報導

衛福部公布「112年國人死因統計結果」，十大癌症死因包括女性乳癌和卵巢癌。在婦科癌症中，還包括子宮內膜癌，中醫師說，婦癌在40至60歲為高峰，沒有生產經驗得到的機率也會比較高。中醫觀點認為，婦癌表現可能有血瘀及肝氣鬱、月經異常、出血點滴不止等。以乳癌為例，中醫輔助治療可提升患者存活率，10年內死亡率可降低5成。

林口長庚紀念醫院中醫部主任黃澤宏指出，各種環境荷爾蒙，都可能干擾內分泌系統，包括塑化劑、雙酚A等，透過食物進入人體後，增加婦癌風險。台北市立聯合醫院忠孝院區血腫科主任簡采汝表示，40至60歲是高峰，沒有生產經驗得到婦癌機率會比較高。她說明，因生理周期，子宮內膜會剝落，而不婚不育時，接受荷爾蒙的刺激時間較長，也就比較容易得到婦癌。

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簡采汝說，以子宮內膜癌為例，異常出血是最主要症狀，其他如腫瘤壓迫出現下腹痛、解尿疼痛、性交疼痛等，或經血突然變多、更年期停經後出血、月經周期突然不規則、兩次月經之間有不正常出血、流不停等，可能是子宮內膜異常增厚，建議至婦產科就診。中醫體質表現多是痰濕瘀阻 （肥胖）或氣滯血瘀 （內膜異常增生）。

▲中醫說明婦癌輔助療法。（圖／記者張乃文攝）

簡采汝建議，飲食更要留意，避免高脂肪、高熱量食物，像是含荷爾蒙製劑食品、煙燻、燒烤食物，並保持運動習慣。

林口長庚紀念醫院中醫婦科醫師柯皓庭則舉乳癌為例，中醫輔助治療可提升存活率，研究發現，乳癌患者化療後配合中醫調理，10年內死亡率約可降低5成。

柯皓庭表示，乳癌病患常見的治療副作用包括淋巴水腫、腸胃道不適、倦怠、皮膚損傷、骨質疏鬆等，中醫搭配針灸、補中益氣湯等，以扶正培本的方式改善，但要留意定期追蹤肝功能，並謹慎使用類雌激素中藥，如人參、當歸等。