男右下肢腫脹「比左腳大兩倍」！　醫：血栓堵住

▲患者右側髂靜脈狹窄，導致下肢靜脈回流受阻且生成血栓。（圖／員榮醫院提供）

記者張乃文／台北報導

男子因罹癌切除右腎及部分膀胱並接受放療，近年右下肢卻腫脹、疼痛不已，最嚴重時右腳比左腳大兩倍，始終找不到原因。醫師說，檢查發現是右側髂靜脈狹窄，導致下肢靜脈回流受阻且生成血栓，主因與腫瘤接受放療有關。後續利用微創技術，順利消腫，雙腳恢復一樣大小。

一名男子5年前罹癌，3年前曾切除右腎及部分膀胱、接受放療，近年卻有右下肢腫脹且疼痛不已的情況，日常行動受限，連出門開車也相當困擾，最嚴重時右腳是左腳的兩倍大。到各大醫院求診，但查不出原因。員榮醫療體系員榮醫院駐診心臟血管外科醫師郭家誠表示，超音波掃描發現，患者右腳深部靜脈血栓與右髂靜脈狹窄，放置血管支架與服用抗凝血劑後，血流順暢，右下肢也逐漸消腫。

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郭家誠說明，主因與腫瘤接受放療有關，腫瘤與放療引起的外部壓迫及血管纖維化，是多重因素作用的結果，包括輻射直接損傷細胞、炎症反應、血管內皮增生等，進而造成血管狹窄。他說，利用微創技術，成功在髂靜脈狹窄處放置血管支架，重建正常血液循環；手術後，患者腫脹情況明顯改善，隔天就消腫且出院返家，雙腳恢復一樣大小。

郭家誠指出，髂靜脈狹窄在接受癌症治療的患者中並不少見，尤其是長期接受骨盆腔放療的患者，更容易出現這類情況。早期發現和及時治療是關鍵，患者應及時就醫，接受專業檢查和治療，防止病情進一步惡化；如果是雙腿水腫可能是心臟、肝臟或腎臟等全身系統性問題，單側水腫則可能是血管或淋巴回流阻塞。