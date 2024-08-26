家中小孩「先後中獎」　醫：爸媽快崩潰

▲暑假即將結束，學生周五開學。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

周五是開學日，小兒科醫師羅士軒提醒，過去這1、2周，一堆小小孩罹患腸病毒，尤其常見一家子2個、3個、4個小孩先後中獎的，爸爸媽媽都快崩潰了。

羅士軒25日在「旭恩小兒科診所」臉書指出，暑假快結束囉，大孩子們應該要開始做開學前準備，相信一堆孩子暑假都玩瘋了，建議接下來這幾天應該要好好調整作息，不然會很難適應開學後的早起，不想開學的那幾天，每天早上看到一堆頭痛、肚子痛沒辦法上學的小孩來報到。

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羅士軒說，爸爸媽媽們也要有心理準備，開學後呼吸道病毒、腸胃炎病毒的襲擊；過去這1、2周，腸胃炎的小朋友明顯越來越多，不知道是不是大家都把握在暑假尾聲出去玩的關係。

羅士軒表示，小小孩（幼兒園以下的）則是一堆腸病毒，尤其以手足口病表現的居多，除了典型的手掌、腳掌、膝蓋、屁股會長疹子之外，全身性疹子的也不少，尤其常見一家子2個、3個、4個小孩先後中獎的，爸爸媽媽都快崩潰了。

羅士軒提醒，如果疫苗還沒接種完成的，也可趁開學前趕緊補上，小學生記得考慮自費追加第二劑水痘疫苗；而10月份的大事，建議全家到小都要接種流感疫苗，這一波一波的流感疫情會到什麼時候結束，沒人知道。