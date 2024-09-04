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月經來能愛愛？「網列3好處」醫驚喊：經血恐倒灌

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲你也曾試過生理期「闖紅燈」嗎？（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你或另一半曾因壓抑不住高漲的性慾，在月經來時大膽「闖紅燈」嗎？網路上流傳生理期時愛愛具備「3大好處」，包括緩解經痛、經血可當潤滑劑，以及容易達到高潮，真的是這樣嗎？美女婦產科醫師蕭詠嫻一聽直呼，「這太誇張了吧！」她指出，闖紅燈除了可能使經痛更痛外，還可能引發經血倒灌進骨盆腔，她個人不建議這麼做。

Dcard文章生理期能做愛嗎？三個闖紅燈的好處提到，愛愛過程中達到高潮，子宮擴張充血，能緩解子宮收縮引起的經痛；再者，經血可在一進一出時達到潤滑效果；生理期因荷爾蒙的變化，使得私密處更加敏感，能擁有更強的性慾，也更容易高潮。

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▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲生理期愛愛可能更容易達到高潮，但婦產科醫師仍不建議闖紅燈。（示意圖／記者劉維榛攝）

蕭詠嫻醫師針對上述言論一一說明，並拍攝成短影音衛教讀者。她第一時間聽到不禁直呼，「這太誇張了吧！」並表示女生在高潮時子宮是會收縮的，此時不僅無法緩解經痛，還可能讓你更痛；至於把經血當潤滑劑，她則強調，請使用合格的潤滑劑，為了省錢把經血當潤滑劑並非明智之舉，且在愛愛過程中可能使經血倒灌進骨盆腔，還有細菌蔓延的問題。

蕭詠嫻唯一認同的論點為，生理期時的確會有比較高的慾望，可能比較容易達到高潮，即便如此，她也不建議在生理期時闖紅燈。

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