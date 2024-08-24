便秘有3種　醫揭「直腸型」：太習慣忍耐

▲解決便秘的方式因人而異，醫師表示，若腸內循環不佳者，產氣壞菌多，可攝取大量蔬果即可改善。（示意圖／取自CFP）

記者張乃文／台北報導

便秘的解方因人而異。醫師表示，便秘大略分為3種類型，包括遲緩型、直腸型及痙攣型。其中第一種經常發生在長者身上，主因常是因為蔬菜等高纖食物攝取不足，導致腸內環境不佳，容易產氣的壞菌較多，好菌則少，建議可攝取大量蔬菜水果即可改善。另外有一種則是因為太習慣忍大便，導致便意變得不敏感。

外科醫師鍾雲霓說，排便雖然是由自主神經掌控，但便秘仍可能是有不同原因造成。她列舉，便秘可大略分成3種類型，包括「遲緩型」，容易發生在長者身上，糞便不一定硬，主要為蔬菜、水果等高纖食物攝取量不足，導致腸內環境不佳，容易產氣的壞菌多、好菌少，且沒有纖維質促進腸蠕動，放屁氣味也較濃厚，通常攝取大量蔬菜、水果即可改善。

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鍾雲霓提到，直腸型便秘則是因為習慣「忍大便」，若常常刻意忽略便意訊號，忍過想排便的感覺，久了就會不敏感。她建議，除了攝取大量蔬果、配合規律的處方軟便劑，適度調整作息外，最重要的是，有便意時就去上廁所，嘗試一、兩個月規律後，漸漸能把便意找回來。

鍾雲霓說，痙攣型便秘則會出現「腹瀉」、「便秘」交替的情況。她指出，有緊張情緒時，腸胃不適也會加劇，更有類似腸躁症的狀態，平時可規律運動，穩定自律神經、多吃蔬果培養腸道內的好菌，並配合血清素治療。

鍾雲霓表示，這類便秘腹瀉交替的患者，有時會合併腹脹、腹絞痛、打嗝等不適；大腸鏡檢查確定沒有腸內病變後，可進一步考慮配合精神科醫師開立血清素治療。同時，她提醒，腸道雖然是自主神經，無法用意志力控制，但面對壓力的時候，腸道仍會「被關閉」，因此緊張時、或身體接受手術後、生產後，幾天不大便也是正常，必要時，可與醫師討論協助排便的方式。