50歲女吃麻辣鍋後「失聲」！確診咽喉逆酸　醫：食道開口卡住

▲有患者因為喉嚨卡、失聲，檢查發現咽喉逆酸。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者張乃文／台北報導

一名約50歲的患者吃麻辣鍋後，出現喉嚨「卡住」且失聲的情況，也因工作需時常講話，造成嚴重影響。原以為吃了胃食道逆流的藥物逐漸緩解就無大礙，飲食也盡量避開刺激性食物，但每隔一段時間仍有喉嚨不適的症狀，醫師檢查發現，病人的咽喉黏膜腫脹，診斷為「咽喉逆酸」。

中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科醫師陳俊志日前收治一名年約50歲的女性患者，因為吃完麻辣鍋，出現喉嚨卡住的現象，甚至失聲，工作和生活都出現嚴重影響。病患後來先服用了胃食道逆流的藥物，並改善飲食，減少攝取刺激性或咖啡因食物，有逐漸緩解的跡象。

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但每隔一段時間，病患仍感覺有喉嚨痛的情況，懷疑是其他病症。陳俊志說，病人到院檢查後，經內視鏡確認，患者咽喉黏膜腫脹，診斷為咽喉逆酸。他提到，咽喉逆酸為長期胃食道逆流造成，而正常人的食道和咽喉交界處是很薄的軟骨，並不會把食道阻塞。

陳俊志說明，若有咽喉逆酸的病人，食道開口就會出現像一顆球的腫脹，病人吞嚥時就會感到異物感，或常想清喉嚨、清痰，治療上可用藥物消腫，對黏膜進行保護。

陳俊志建議，平日飲食應避免吃辛辣油炸或咖啡因食物，包括咖啡、茶、汽水或甜食等，都可能讓上食道括約肌力量減弱，容易產生胃酸。他說，體重部分避免過胖或不要吃太飽，不要吃完東西馬上坐著或躺著，平時適度運動減少壓力，或是睡覺時把枕頭墊高；另外睡覺前三小時不要進食，避免胃酸刺激咽喉。