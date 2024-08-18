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「小時候打針都打屁股」為何消失？醫吐3原因：刺中就糟了

▲注射,打針。（圖／CFP）

▲你有印象小時候打針「都打在屁股上」嗎？（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

有網友在PTT上好奇發問，指疫苗打在手臂又痠又痛無法做事，「為什麼不直接打在屁股上？」勾起一票網友回憶「小時候還真的是打在屁股」。兒科醫師傑登說明，過去因屁股肌肉大塊、又不容易失手，因此像是退燒針、止吐針甚至有些疫苗都打在屁股上，而「現在很少見」有3原因，包括恐刺中坐骨神經、導致屁股肌肉纖維化以及面子掛不住。

傑登醫師在粉專發文分享，近日一名4歲小朋友來施打水痘疫苗第2劑，當時問他「想打在手臂還是大腿？」此時一旁陪診的媽媽忍不住問，「我記得以前都打在屁股，為什麼現在都改成大腿或手臂呢？」對此，醫師也說明，小時候常打的「屁股針」為什麼現在很少見了。

▲嬰兒,母嬰,尿布,爬行,親子。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

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▲醫師解釋，現在打針不打屁股與坐骨神經、屁股肌肉纖維化和面子問題有關。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

傑登醫師說明原因有3個，第一 ，針頭恐刺中坐骨神經，其為人體直徑最粗的單根神經，主要支配大部分腿部的感覺和運動，屁股剛好是它的必經路徑，「一不小心刺中造成神經受損可就糟了！」再來，恐導致屁股肌肉纖維化，也俗稱「青蛙肢」，反覆的肌肉注射造成肌肉長期發炎，之後攣縮纖維化，導致無法併腿蹲下或活動受限，在過往很愛從屁股打退燒針的年代較常出現，現在大多以口服或塞劑就可解決，因此已經少很多了。

最後，則是「面子掛不住」，傑登醫師笑說，要把褲子脫下來露出屁屁，不管對大人或小孩來說，都需要一些「恥力」，尤其是要大規模接種時，就更難達成了。

▲疫苗,打針,看醫生示意圖。（圖／CFP）

▲醫師會讓2歲以上可溝通的孩子自行選擇要打手臂或大腿。（示意圖／視覺中國）

傑登醫師表示，現在為孩子接種疫苗或注射藥物時，他都會優先選擇大腿或手臂肌肉，若為2歲以下的嬰幼兒，因此時手臂的肌肉還不夠厚，通常會優先選擇在大腿前外側注射，但卡介苗除外；而2歲以上的孩子，因手臂有肉了，可選擇在非慣用手的上臂三角肌注射。

傑登醫師也透露他的個人習慣是，遇到2歲以上又可以溝通的小孩，就讓孩子練習自己決定「要打哪裡」，因為通常自己選擇的也較會勇敢面對。

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