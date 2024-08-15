以為168斷食瘦了！　她「冒2症狀」7個月後過世

▲女子暴瘦以為瘦身有成，臉色蒼白又時常感到噁心，就醫檢查竟罹癌王。（示意圖／123RF）

記者李佳蓉／綜合報導

近年來「168間歇性斷食法」掀起一股熱潮，不少人躍躍欲試。營養功能醫學專家劉博仁醫師分享，曾有一名婦人跟風嘗試168輕斷食減重，當時成功瘦了好幾公斤，卻也出現臉色蒼白、莫名有噁心感，就醫檢查竟是罹患胰臟癌，且已經肝臟轉移，經過治療7個月後仍不幸離世。醫師示警，若在短時間內莫名暴瘦，就得懷疑罹癌的可能。

劉博仁醫師在《健康晚點名》節目中指出，在癌症徵兆中，其中一項就是體重莫名減輕。 一名婦人執行168間歇性斷食3、4個月後自覺瘦身有成，卻同時常冒出莫名噁心感、臉色蒼白的症狀，她就醫求助經抽血檢驗CA19-9指數發現很高，立即掃超音波，確診胰臟癌併發肝臟轉移。

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劉博仁強調，即使自己認為是透過運動養生而將體重控制得很好，一旦有臉色蒼白、食慾下降，體重在短時間內快速減少4～6公斤，都要提高警覺恐是癌症的可能。

劉博仁說明，婦人因已發生肝臟轉移，後續化療以免疫療法為主，但她很不幸地在7個月後病逝，非常可惜。有癌王之稱的胰臟癌，其實不容易發現，尤其被發現時若併發肝臟或遠端轉移，預後常常不好。

▲胰臟癌又有「癌王」之稱，一確診往往已中晚期。（示意圖／記者李佳蓉攝）

肝病防治學術基金會表示，胰臟癌早期很難發現，因為胰臟隱身在腸胃道後面，在腹腔深處檢查不易，早期也幾乎無症狀，即使出現症狀，很容易被誤認為是腸胃道不適而忽略，也因此有高達85%患者被確診時，已是晚期無法開刀，「即便15%有機會開刀的病患，仍有80%的人術後會復發。」

粉專《欣悅肝膽腸胃內科診所》曾發文指出，胰臟癌難察覺，若有「4大症狀」千萬別輕忽：

1.黃疸：腫瘤壓迫膽道所造成，或是腫瘤已轉移到肝臟。

2.長期腹痛：有時疼痛甚至會放射到背部。

3.腹瀉：腫瘤阻塞胰管，使脂肪由糞便排出，形成灰白色的脂肪便。

4.體重明顯減輕：會出現食慾不振、嘔吐、噁心。

此外，診所醫師也點名胰臟癌「5大高危險族群」，包括好發於60歲以上長者，且男性風險高於女性；酒精也是危險因子之一，有報告指出喝酒與胰臟癌的發生有關；另外，曾罹患慢性胰臟炎的患者，發生胰臟癌機率高出數倍至10倍；而有研究顯示糖尿病患者得到胰臟癌機率較高；至於吸菸者罹患胰臟癌機率，也比常人高出3倍。