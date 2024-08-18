ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

百香果高膳食纖維！吃2顆「抵3碗高麗菜」　食用上限曝光

百香果。（圖／Pixabay）

▲百香果膳食纖維含量高，吃2顆抵3碗高麗菜。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

現在正值百香果的產季，其獨特的酸甜滋味，大人小孩都被圈粉！營養師李婉萍表示，百香果能強化免疫系統、護眼睛與皮膚，且膳食纖維含量高，2顆中型百香果「可抵3碗高麗菜」，不只促進腸胃蠕動、為腸道養好菌，還能增加飽足感。此外，研究發現，食用百香果可提升胰島素敏感性及延緩血糖上升速度，但一天最多只能吃6顆。

李婉萍營養師在粉專分享，百香果營養成分多，不但含有蛋白質、鈣、鎂、維生素C，也有高含量的鉀離子和維生素A，含鐵量也相當不錯。她說，維生素A、C為強化免疫系統之重要營養素，有助於提高面對感冒、流感或其他常見感染疾病的抵抗力；而維生素A還有維持上皮細胞功能正常的作用，能保護皮膚、維持正常視覺，同時因兼具維生素C和鐵質，因此還能讓本身的植物性鐵質吸收得更好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

提及膳食纖維，李婉萍說，若以中型大小、每顆約70公克的百香果來看，吃2顆就能獲得約3.2克的膳食纖維「相當於3碗高麗菜的份量」，能促進腸胃蠕動、為腸道養好菌，還能增加飽足感。

百香果。（圖／Pixabay）

▲百香果除了直接吃以外，也能做成果汁。（示意圖／Pixabay）

血糖高的人能吃百香果嗎？李婉萍回答「Yes！」她就GI值（升糖指數）和GL值（升糖負荷）來說，研究文獻指出百香果在這2數值上都是較低的，代表食用後，血糖上升的速度較緩慢，對血糖影響較小。此外，有文獻還提到，百香果所含之成分，可能有助於降低罹患糖尿病的風險，推論主要還是在於纖維含量高。

此外，李婉萍也提到，一篇刊登於《食品化學》雜誌上的文章表明，百香果種子所含的膳食纖維能明顯抑制澱粉酶活性、延緩葡萄糖吸收，或許對控制餐後血糖有幫助。還有一項針對百香果皮粉的研究發現，當使用百香果皮粉作為第二型糖尿病患者的治療輔助劑後，能降低其胰島素阻抗現象。

儘管有上述研究成果，李婉萍仍提醒糖尿病友，不可毫無節制地食用百香果，以一份約2顆計算，一天最多不可超過4～6顆（大小有差），且不可再吃其他水果，並應分散於各餐食用，以免血糖還是會升高。

▲百香果。（圖／資料照）

▲外皮已經長「皺紋」的百香果，甜度更高。（示意圖／資料照）

至於百香果該怎麼挑？李婉萍分享2要點：

1.看外型：應以外皮光滑、顏色較深、呈紅紫色的成熟果實較好。不過，現在還有表皮是黃色的黃金百香果，即使成熟後果皮也是淺黃色。如果已經有「皺紋」產生，代表放置一段時間了，甜度更甜、價錢更划算。

2.掂重量：以大小相近的2顆來比較，重量越重者代表所含的果汁和果肉都比較飽滿。

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

關鍵字： 飲食健康 水果 百香果 膳食纖維 維生素A 維生素C 高麗菜 營養師李婉萍 血糖 GI值 糖尿病

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

40歲男吃素改善血脂！遇「3大高油天王」飆更高...營養師搖頭了

醫：每天吃半顆酪梨　「高膽固醇」治好了！事實查核中心急說明

中元普渡供品準備要注意！食藥署5點提醒避食物中毒

「中元普渡」拜拜有禁忌！專家提「5件事別做」：不要穿紅衣

百萬YouTuber「一周不坐下」！上廁所都半蹲　驚人結果曝光

1水果高膳食纖維！吃2顆「抵3碗高麗菜」　食用上限曝光

頑固性高血壓難控制！醫示警：逾6成與睡眠呼吸中止症有關

4類型恐怖情人真面目！心理師揭開隱蔽人格特徵　10警訊恐被操縱

科學麵鈉含量高！　普渡零食掌握4原則　吃得更安心

耳屎挖太乾淨！蟑螂「一路鑽進洞底」 　醫： 從不自己清

讀者迴響

回到最上面