1水果高膳食纖維！吃2顆「抵3碗高麗菜」　食用上限曝光

▲百香果膳食纖維含量高，吃2顆抵3碗高麗菜。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

現在正值百香果的產季，其獨特的酸甜滋味，大人小孩都被圈粉！營養師李婉萍表示，百香果能強化免疫系統、護眼睛與皮膚，且膳食纖維含量高，2顆中型百香果「可抵3碗高麗菜」，不只促進腸胃蠕動、為腸道養好菌，還能增加飽足感。此外，研究發現，食用百香果可提升胰島素敏感性及延緩血糖上升速度，但一天最多只能吃6顆。

李婉萍營養師在粉專分享，百香果營養成分多，不但含有蛋白質、鈣、鎂、維生素C，也有高含量的鉀離子和維生素A，含鐵量也相當不錯。她說，維生素A、C為強化免疫系統之重要營養素，有助於提高面對感冒、流感或其他常見感染疾病的抵抗力；而維生素A還有維持上皮細胞功能正常的作用，能保護皮膚、維持正常視覺，同時因兼具維生素C和鐵質，因此還能讓本身的植物性鐵質吸收得更好。

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提及膳食纖維，李婉萍說，若以中型大小、每顆約70公克的百香果來看，吃2顆就能獲得約3.2克的膳食纖維「相當於3碗高麗菜的份量」，能促進腸胃蠕動、為腸道養好菌，還能增加飽足感。

▲百香果除了直接吃以外，也能做成果汁。（示意圖／Pixabay）

血糖高的人能吃百香果嗎？李婉萍回答「Yes！」她就GI值（升糖指數）和GL值（升糖負荷）來說，研究文獻指出百香果在這2數值上都是較低的，代表食用後，血糖上升的速度較緩慢，對血糖影響較小。此外，有文獻還提到，百香果所含之成分，可能有助於降低罹患糖尿病的風險，推論主要還是在於纖維含量高。

此外，李婉萍也提到，一篇刊登於《食品化學》雜誌上的文章表明，百香果種子所含的膳食纖維能明顯抑制澱粉酶活性、延緩葡萄糖吸收，或許對控制餐後血糖有幫助。還有一項針對百香果皮粉的研究發現，當使用百香果皮粉作為第二型糖尿病患者的治療輔助劑後，能降低其胰島素阻抗現象。

儘管有上述研究成果，李婉萍仍提醒糖尿病友，不可毫無節制地食用百香果，以一份約2顆計算，一天最多不可超過4～6顆（大小有差），且不可再吃其他水果，並應分散於各餐食用，以免血糖還是會升高。

▲外皮已經長「皺紋」的百香果，甜度更高。（示意圖／資料照）

至於百香果該怎麼挑？李婉萍分享2要點：

1.看外型：應以外皮光滑、顏色較深、呈紅紫色的成熟果實較好。不過，現在還有表皮是黃色的黃金百香果，即使成熟後果皮也是淺黃色。如果已經有「皺紋」產生，代表放置一段時間了，甜度更甜、價錢更划算。

2.掂重量：以大小相近的2顆來比較，重量越重者代表所含的果汁和果肉都比較飽滿。