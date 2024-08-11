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女生「下面長痘痘」6原因！醫示警：有2跡象恐是癌

私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

▲你的私密處也曾長過「痘痘」，讓人痛不欲生嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

痘痘不只長在臉上，從私密處冒出來更是擾人！婦產科醫師王樂明指出，女性下體若出現「異常顆粒物」可能與6疾病有關，像是毛囊炎、巴氏腺囊腫、皰疹、菜花、念珠菌感染與濕疹。他提醒，一旦發現私密處長痘痘，千萬不要用手擠！婦產科醫師張瑜芹則示警，若痘痘經過2、3個月都沒消失，或短時間內變大「有可能是癌症」，應及時就醫。

「私密處也會長痘痘？」萬芳醫院婦產科產科主任王樂明在粉專替大家盤點可能是6大疾病：

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1.毛囊炎：細菌進入陰毛根部的毛囊，外觀、成因都跟青春痘類似。

2.巴氏腺囊腫：生長在小陰唇或陰道口，嚴重時會劇烈疼痛。

3.皰疹：生長在陰道口、子宮頸等部位，會有疼痛、灼熱感。

4.菜花：人類乳突病毒（HPV）感染所致，是性病的一種，可能生長在肛門、生殖器附近。

5.念珠菌感染：陰道及會陰部紅腫癢痛，同時有大量如豆腐渣的灰白色分泌物排出。

6.濕疹：生長於小陰唇、大陰唇部位，會有搔癢、紅腫反應。

▲女性,背部,纖腰,屁股,臀部,牛仔褲。（圖／達志／示意圖）

▲醫師提醒，女生平時應避免穿過緊的褲子。（示意圖／達志）

王樂明也提醒，女生欲防止私密處長出顆粒物，平時應避免穿著過緊的褲子，或長時間使用護墊、於生理期未勤更換衛生棉；也要注意私密處的衛生清潔，於月經來潮時盡量淋浴、不要泡澡。他說，一旦察覺痘痘出現紅腫熱痛並且合併發燒症狀，超過3天以上未好轉，應及時就醫治療。

新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹也曾發文衛教，指私密處痘痘若經過2、3個月都沒有消失，或於短時間內變大，就得懷疑癌症的可能。私密處皮膚狀況不可輕忽對待，若有問題一定要及時就醫診治。

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