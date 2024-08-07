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筷子整把搓洗錯了！譚敦慈曝「2大隱憂」：全家得肝癌

▲▼筷子,洗筷子,不鏽鋼筷,木筷。（圖／本報資料照）

▲譚敦慈示警「筷子不要整把搓」。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

你家的筷子也都習慣「整把一起搓洗」嗎？看在無毒教母譚敦慈眼裡，此舉超母湯。她表示，筷子整把搓洗可能導致筷子上的圖案被破壞而剝落，因而釋出重金屬，加上「整把搓其實搓不乾淨」。她指出，中國大陸有不少家庭全家人罹患肝癌，因為他們常用的竹筷子發霉卻未更換，建議一旦筷子裂開、長毛了，就得整組丟掉換新。

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈近日在醫點不誇張中透露，在她的家中，每個人都是自己洗完自己的筷子後，再放入洗碗機中，建議「自己的筷子自己洗」。她點名，尤其是竹筷子，因為上面有些直向、橫向的刻紋，必須要順著刻痕一根一根清洗，整把搓其實搓不乾淨。

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筷子的清潔與汰換很重要。譚敦慈要大家切記，並舉例，在中國發生多起全家人罹患肝癌的案例，因為他們使用的筷子發霉了，強調只要筷子裂開或是長毛了，其實肉眼很容易察覺，必須整組丟掉換新，因為竹縫裡很容易卡髒汙、也容易發霉。她再三強調，還是建議自己的筷子自己洗。

▼竹筷、木筷容易發霉、起毛或裂開，建議一有損壞就別用了。（示意圖／記者李毓康攝）

▲▼環保餐具,限塑,禁用免洗餐具,食安,筷子,湯匙。（圖／記者李毓康攝）

譚敦慈接著說，自家使用的筷子是304不鏽鋼材質，坦言不太會用美耐皿材質的筷子「因為它很容易變形」。她提醒，若在吃火鍋時使用美耐皿的筷子，千萬不要泡在湯裡，因為美耐皿無法耐熱，火鍋湯一邊滾恐有傷身疑慮。

毒物科專家、林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海也分享，自家也未使用美耐皿的筷子，其屬於三聚氰胺和甲醛聚合物，雖說可耐高溫達100°C以上，但現實中使用，可能在40、50°C就開始溶出三聚氰胺。他也呼籲，美耐皿筷子雖然外觀漂亮，但不能放入滾湯中加熱，也別把美耐皿的餐具、碗盤放入烘碗機烘，很容易變質，且最好每1、2年就汰換。

根據良醫健康網節錄由三采出版、譚敦慈所撰寫的《譚敦慈的安心廚房食典》，內容提醒洗筷子的正確5步驟：

1.先沖水。
2.浸泡於中性清潔劑內。
3.再用清水沖洗1次。
4.用紙巾擦乾或瀝乾。
5.以筷尖或湯匙口朝上的方式放入筷架或烘碗機內晾乾。

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