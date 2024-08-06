看東西全變形！她腦下垂體腫瘤壓迫眼球　台大術中MRI避留後遺症

▲陳小姐的腦下垂體腫瘤復發，台大醫院透過術中磁振造影(intraoperative MRI)系統，可以在術中看到切除的狀況，評估是否有需要再進一步處理。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

40多歲的陳女士，兩年前因為腦下垂體腫瘤復發，壓迫到眼球，出現視力模糊、看東西變形等情況，被緊急轉往台大醫院，最糟情況恐會失明。台大醫院正好引進「術中磁振造影（intraoperative MRI）系統」技術，讓醫師術中就有最新影像協助判斷，更精準也更安全，而陳女士成為第一個接受此模式治療的個案，術後復原相當良好。



台大醫院今日舉辦記者會發表醫療成果，院內從2022年完成台灣首座術中磁振造影（intraoperative MRI）系統，為神經外科手術帶來革命性的突破。該系統已經成功應用於113台開顱及脊椎手術，顯著提高了手術的安全性和精準度。

陳小姐回想當時視力受到很大影響，包含眼球不自主偏向一邊，看東西會變形，例如看門會整個歪斜，幫她追蹤的醫師研判是下垂體腫瘤又復發「這次很嚴重」要馬上來大醫院，還被叮囑不能騎車，因為不知道什麼時候視力會突然就改變，無法感知眼前東西真正的距離與形狀。

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台大醫院神經外科醫師郭律廷指出，陳小姐曾經因為腦下垂體腫瘤在2013年接受過一次切除手術並且有伽瑪刀放射線治療，後續則持續定期追蹤，這次再次復發，成為台大醫院首例進行開顱手術並於手術中進行 MRI檢查的個案。

▲腦下垂體病患陳小姐（中）順利康復，出席台大醫院引進術中磁振造影(intraoperative MRI)系統記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

台大醫院外科部主任陳晉興指出，精準手術之於外科的重要性，例如在腦部，只要切不對或者多切一點點，就會造成病人一輩子後遺症，但如果切不夠，就白開一場。

郭律廷指出，在傳統開顱手術中，醫師主要依賴術前的影像資料，如磁振造影或電腦斷層掃描。然而，由於腦組織在手術過程中會因腦脊髓液流失、腫瘤切除等因素而發生移位，術前影像的精準度會大幅降低。

現在透過「術中MRI」能即時提供高解析度的影像！陳晉興說，這讓醫師能夠更準確地判斷腫瘤或其他病灶的邊界，最大程度地進行手術切除，幫助醫師避開重要的功能區域，同時保護腦部的正常功能區，降低術後併發症的風險。

▲陳小姐術前檢查確認腦中腫瘤（白色區塊）達4公分且壓迫眼球。（圖／記者洪巧藍攝）

台大醫院神經外科教授賴達明以考試形容，大家都希望一次考不好，還能有第二次機會，術中MRI就是這樣的角色。醫師先完成第一次的切除，透過術中MRI即時確認狀況，再評估是否有需要更進一步切除，相當於更精確的導航，更可以讓醫師不用在手術之中冒險，以台大目前收治的個案，約有7成病人在術中MRI確認之後，病灶還有需要再切除。

賴達明說，這樣的治療目前是自費，一次約需額外收費約10萬元，但不是所有神經外科病人都有需要，主要是困難、複雜、惡性度高的患者。像是原發性腦瘤會像手指一樣伸進腦組織，或者惡性度高的神經膠質母細胞瘤要有最大範圍切除才有好的存活。

至於以陳小姐的情況來說，她曾經接受伽瑪刀放射線治療讓腫瘤已經變硬，且侵入海綿竇，可能會傷到血管、動眼神經，如果直接開到很乾淨，很可能就會拉扯到神經，才需要用這樣的技術。而未來台大醫院將繼續推動醫療技術的創新，並計畫擴大術中MRI系統的應用範圍，例如整型外科軟組織手術等。