他喉嚨痛當感冒！醫粗針一抽「臭黃膿狂湧」：嚴重恐致命

▲男子喉嚨痛，醫師竟從他的扁桃腺抽出一管黃色膿漿。（圖／陳世璽醫師授權提供，下同）

記者李佳蓉／採訪報導

喉嚨痛到吞口水如刀割的經歷不少人有過。中部一名27歲外送員以為自己喉嚨痛只是感冒，自行買止痛藥吃就繼續工作，怎料苦撐3天症狀惡化，還伴隨發燒、嘴巴張不開、講話含糊不清，痛到食不下嚥才求診。一張嘴，醫師即示警「要趕快處理，不然會很危險」，接著拿出一根粗針抽出5c.c.黃色臭膿，而他的症狀也立即獲得改善。

收治個案的陳亮宇耳鼻喉科診所耳鼻喉科醫師陳世璽在個人網站上分享，該名男子求診時一張嘴，即確診為「扁桃腺周圍膿瘍」，是口內化膿，必須趕緊治療。所幸當下以內視鏡檢查，患者較下方的呼吸道沒有腫脹，因此經過局部麻醉後，立刻以粗針插入並抽出一管約5c.c.的黃色膿漿，他回憶道，「有股很銷魂的腐爛味，大概像肉臭掉那樣…。」

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▲化膿性扁桃腺炎與扁桃腺周圍膿瘍之差異。

什麼是扁桃腺周圍膿瘍？陳世璽說明，嘴巴張開後，可見舌頭的外側有兩個「球狀物」即為扁桃腺。而扁桃腺周圍膿瘍是指於扁桃腺周圍間隙形成的膿包，成因為扁桃腺外上方的小唾液腺「韋伯氏腺」直接被感染形成潰瘍，屬於深頸部感染的一種。

陳世璽說，扁桃腺周圍膿瘍症狀上會出現單側喉嚨痛、發燒、吞嚥疼痛、張口困難及講話含糊不清。而張口時會看到扁桃腺外上方明顯紅腫，大部分都是單側，軟顎會看起來水腫，懸壅垂會被推向另外一側。

至於診斷方法，陳世璽表示，醫師問完症狀和看口內特徵，再搭配用針直接抽膿，即可診斷加治療一氣呵成。他一般會先用手觸診，初步排除血管瘤或其他腫瘤的可能性，接著再做內視鏡檢查，確認呼吸道是否暢通，待確認無異常後，才會用針抽膿，並送細菌培養檢查。但若腫脹嚴重、脖子也有腫脹，恐需抽血、安排電腦斷層，檢查是否已有廣泛的深頸部感染。

▲男子經過膿瘍抽吸與抗生素治療後，已化解危機。

「扁桃腺周圍膿瘍是深頸部感染的一種，有時候進展迅速，嚴重的時候會阻塞呼吸道造成生命危險。」陳世璽警告。他解釋，人體頸部由一層層筋膜包覆裡面的器官、肌肉、神經和血管等構造，這些筋膜把頸部分成不同的平面與間隙，而間隙之間又有相通，當感染跑到這空間，就有機會往阻力最小的地方延伸，最後造成整個頸部廣泛性地感染。

陳世璽說，民眾若不想讓扁桃腺周圍膿瘍找上自己，平常要多喝水、多清潔口腔與漱口，避免刺激性的食物和抽菸、並保持作息正常充分休息。該名男子經過膿瘍抽吸與抗生素治療後，已順利解除這次危機。他也藉此提醒國人，若出現單側喉嚨痛，要特別注意可能不是單純的感冒。