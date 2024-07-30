食道癌「4大危險因子」超常見！「過燙飲食」風險增近2倍

▲國健署提醒，食道癌和飲食息息相關。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

食道癌和生活、飲食息息相關，根據美國癌症協會（ACS）指出，包括「長期吸菸、嚼食檳榔、飲酒過量、經常食用高溫或太燙、醃燻燒烤、醃漬、加工肉類」等食物，都是食道癌主要風險因子。

根據國健署110年癌症登記資料顯示，食道癌新診斷個案共有2,881 人，其中男性就占了9成以上，高達2,614人，為男性十大癌症發生人數第6名，其中50至69歲發生人數占7成以上；此外，根據衛福部死因統計顯示，民國112年有2,064人死於食道癌，其中男性也占了9成以上，高達1,915人是男性十大癌症死因排名第5位。

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國健署癌症防治組組長林莉茹表示，根據國際癌症研究機構 (IARC)和美國癌症協會 (ACS) 的研究指出，造成食道癌的風險因子包括抽菸、喝酒、嚼檳榔、飲食過燙、常吃醃漬、煙燻燒烤以及加工食品。而在台灣社區世代研究發現，有飲酒、吸菸、嚼檳榔者罹患食道癌的機率分別是沒有這些習慣者的3.80倍、2.29倍和2.62倍。

在日常飲食方面，美國癌症協會表示，煙燻、燒烤、醃漬、加工肉品等食物為延長保存期限，會添加亞硝酸鹽作為防腐劑，這些防腐劑與食物中的「二級胺」結合，會形成已證實為致癌物質的「亞硝胺」，傷害黏膜，增加罹患食道癌的風險。

另值得注意的是，國際癌症研究機構（IARC）將攝氏65度以上的熱飲歸類為食道癌可能的風險因子，研究顯示，過燙飲食引發食道癌的風險為一般熱食的1.92倍。

依據110年癌症登記資料，我國食道癌新診斷個案中，75.2%有吸菸行為、52.4%偶爾喝酒或習慣性喝酒、48.9%有嚼檳榔的行為。由於食道癌尚無實證有效篩檢工具，因此落實健康生活型態、避免食用過燙食物、遠離風險因子（菸、酒、檳）及養成運動習慣，都是預防食道癌的重要撇步。

林莉茹提醒，食道癌的症狀除了吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感外，也可能出現食物逆流、火燒心、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳等情形，由於食道癌初期大多無明顯症狀，平時應提高警覺，維持良好生活型態，注意食物溫度是否過燙，儘量放溫涼後再食用，以降低罹患食道癌風險。