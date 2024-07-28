夏天戴安全帽3舉動必做　醫揭「沒洗過」後果：厚厚一層超噁

圖、文／NOW健康陳曉彤 台北報導

桃園某家「龜記」手搖飲店1名店員將安全帽放進冰箱，影片被貼在網路上，遭批噁心。對此，總公司對外道歉，展開門市內部調查、發布公告，將加強對員工和合作夥伴的培訓，建立更嚴格的監督機制，確保類似事件不再發生。

戴安全帽造成頭皮癢 醫：門診毛囊炎患者增2成

1名網友在Threads社群平台貼出1張照片，照片中的人物穿著龜記制服，背對著鏡頭站在冰箱前，圖上則有文字「你這樣子的行為會嚇到人欸！（還有你的安全帽？在冰什麼意思？）」。原PO還問網友，「把安全帽冰進冰箱，大家怎麼看？」

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今年又濕又熱，皮膚科醫師趙昭明表示，因安全帽所引發的皮膚疾病個案明顯變多，其中頭皮毛囊炎患者就增加2成，許多患者至診間時，也知道都是戴安全帽所惹的禍，因為天氣炎熱高溫，只要戴上安全帽十幾分鐘，就滿頭大汗，頭皮搔癢，還時還可摸到小硬塊。

趙昭明說，最近高溫，對於機車族來說，確實是一大考驗，如果選擇全罩式安全帽，則更加難受，因為這類安全帽只吸熱，不會散熱，如果本身頭皮容易出油、出汗，就會造成頭皮發癢、毛囊阻塞、脂漏性皮膚炎。

將安全帽放在冰箱是錯誤示範 民眾快學會這3招

安全帽內襯藏污納垢，有人戴了好幾年，從來沒有清洗過，裡面布襯充滿厚厚一層污垢，相當噁心！趙昭明分享，曾經收治過多名青春痘毛囊炎患者，痘痘分佈位置與安全帽的邊緣一致，除了叮嚀患者塗抹藥物，更要清洗安全帽內襯，否則痘痘問題難消。

值得注意的是，如果安全帽邊緣、下巴扣環部位太髒，也可能引發奇癢無比的皮癬，位置常見於耳朵後面以及下巴。

趙昭明說明，將安全帽放在冰箱是錯誤示範，配戴安全帽必學3招如下：

1.定期以乾洗劑、或是酒精來擦拭裡面布襯。

2.選擇可替換式的內襯，固定更換。

3.趁著烈日當空時，安全帽內襯往上擺放，透過陽光紫外線來殺菌。

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