「血管塞住70%前」沒症狀！　醫教3招自測

▲血管阻塞70%以前沒有症狀，因此常被忽略。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

血栓，顧名思義就是血管塞住，腦中風、心肌梗塞都和它有關，但可怕的是，血管阻塞70%以前毫無症狀，平時該如何自我檢測？心臟外科醫師甘宗本分享3招，包括觀察四肢溫度、量血壓及摸脈搏。他坦言，最客觀的判斷方法仍是雙手的血壓量測，一旦發現兩隻手血壓差距超過20mmHg，必須進一步就醫檢查。

台北榮總心臟血管外科主治醫師甘宗本在節目《健康晚點名》分享3招，自我檢測是否有血管阻塞。可留意四肢溫度，當出現一隻腳溫暖、另一隻腳冰冷的溫差現象就要提高警覺。但他也強調，醫院中最客觀的判斷方式仍是量測血壓，且兩手都要量，一旦雙手血壓差距來到20mmHg以上，就要小心血壓較低的那一側是否有血管堵塞或狹窄情況，應請醫師判斷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲醫師呼籲定時量血壓有其重要性。（示意圖／記者游芳男翻攝）

不過，甘宗本也說，若血壓出現異常也別太驚慌，可先休息10分鐘再量第二次，可能只是過度焦慮或未獲得足夠休息，而影響血壓量測的結果。一般量血壓要遵從「722原則」，一週量7天，每天量2次（早、晚各一次），每次要量2回合。

第3招則是摸脈搏，甘宗本說明，將兩根手指頭輕放於另一手手腕處，就像中醫把脈一樣，能摸到脈跳，若感受不到明顯脈跳就得小心；另外，在足背最高位置則有足背動脈，同樣地以兩根手指頭輕輕觸摸，也能檢查脈跳。但他表示，有些年輕女性可能因血管較纖細，而摸不到足背脈搏，不一定是有問題。

甘宗本提醒國人，當發現兩隻腳粗細有差別、溫度有明顯差異等異常時，請盡快就醫。只要驚覺兩邊不對稱，且又是突然發生的，都不能掉以輕心。