凱米颱風北北基桃明停班停課　雙北各大醫院開診狀況一次看

▲台大醫院因應凱米颱風，門診部分開診，急診、住院照常，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）



記者洪巧藍／台北報導

中度颱風「凱米」持續朝向台灣靠近，基隆市政府、台北市政府、新北市政府、桃園市政府晚間共同宣布，4縣市明（24日）停班、停課，醫院開診情況也受到影響，《ETtoday新聞雲》整理雙北各大醫院開診狀況，而民眾若有相關問題，也可查詢醫院官網公告或洽醫院總機。

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▲凱米颱風 。（圖／中央氣象署）

台大醫院

門診各科部採部分開診，如已預約之病友無法到院，可於1個月內到院現場掛號看診；急診及住院服務照常，健檢暫停。各項門診檢查除抽血與一般X光檢查外，其餘停止服務。

台北榮總

門診停診，停止慢箋領藥，健檢及各項檢查（驗）均暫停。

住院及急診服務照常運作。

長庚醫院

台北長庚醫院：本院除颱風特別門診外，其他門診服務均暫停，另，本院急診及住院服務仍照常。

林口長庚醫院：本院除颱風特別門診外，其他門診服務均暫停，另，本院急診及住院服務仍照常。

三軍總醫院

各院區全面暫停門診服務，急診照常服務，如有就診疑義請來電（02）87923311詢問。

北醫附醫

門診、檢查、健檢暫停服務；開設颱風特別開藥門診；急診、住院照常服務。

馬偕醫院

馬偕紀念醫院(台北、兒醫、淡水)將開設部分颱風門診、夜診暫停、住院、急診照常服務。

颱風門診只接受現場掛號；住院手術原則上照常運作、門診手術停止；健檢業務暫停服務。

新光醫院

門診停診、急診及住院照常服務

國泰醫院

門診、各項檢查及門診手術均暫停，急診、住院服務照常。

汐止國泰綜合醫院門診、各項檢查均暫停，急診、住院服務照常。

萬芳醫院

門診、復健治療、門診手術、健檢、檢驗檢查全日暫停，另急診、住院、洗腎及接生與緊急醫療業務仍正常服務。

台安醫院

當日停止所有門診、手術、健診及檢查，除住院、急診及血液透析外。

振興醫院

門診開立內、外科上、下午各一診，急診照常服務。

和信醫院

考量癌症病人治療需求， 7月24日星期三門診、治療、檢查及住院均照常服務。

台北市立聯合醫院

1、 各院區門診全天停診。

2、 各附設院外門診全天停診。

3、 原已排定之各項手術、檢查等，請於上班日與檢驗單上所列單位電話聯絡，重新安排檢查日期，並加強急診作業。

4、 各院區所舉辦之活動將順延，確定日期另行公布，造成不便之處，敬請見諒。

雙和醫院

開設颱風特別門診；住院及急診維持正常運作，其餘門診及相關檢查（驗）服務暫停服務。

輔大醫院

開設颱風特別門診，上午內科、外科各一診；原時段門診全面停診，急診、住院、血液透析皆照常。

門診檢查（含腸胃鏡、超音波檢查）、復健全面暫停；抽血檢驗僅開上午；一般心導管檢查、緊急心導管手術正常執行。

部立台北醫院

上午門診開診：內科2診、外科1診；急診、洗腎中心、待產接生維持24小時服務。