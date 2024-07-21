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紅蘿蔔的親戚是香菜！專家解「品種之謎」：各有營養價值

紅蘿蔔與白蘿蔔比較。（圖／好食課提供）

▲紅蘿蔔與白蘿蔔比較。（圖／好食課提供）

文／好食課楊哲雄營養師

雖然都叫做蘿蔔，但其實白蘿蔔與紅蘿蔔是不同品種的蔬菜，究竟這兩種蔬菜的品種是什麼呢？家族成員又有什麼？還有可以提供哪些營養？讓營養師來解析！

解析一⟫紅蘿蔔與白蘿蔔的品種之謎

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我們總是覺得紅蘿蔔白蘿蔔是親戚，只是顏色不一樣，但在植物分類上，這兩種蔬菜的分類差異甚遠！白蘿蔔屬於十字花科蘿蔔屬，而紅蘿蔔屬於繖形花科的胡蘿蔔屬，在分類上比較接近的蔬菜則是芹菜與香菜。

解析二⟫常見紅蘿蔔與白蘿蔔品種

品種分析⟫紅蘿蔔

根據農業部資料，紅蘿蔔品種大多進口，較少臺灣自己培育。目前主流品種包含彩譽、理想、向陽5號、五寸與黑田五寸等。

品種分析⟫白蘿蔔

白蘿蔔可以分成根用與葉用兩種，根用可以分成板葉種（杙仔、冬瓜白群、矸仔）與和裂葉種（梅花群、梅花矸、美濃早生群）兩種，詳細圖片可看農業部資料。

解析三⟫紅蘿蔔與白蘿蔔的營養價值

兩者除了蔬菜都含有的膳食纖維與鉀離子以外，各有各自的優勢。

營養解析⟫白蘿蔔

白蘿蔔屬於十字花科植物，具有十字花科常有的植化素，像是Indole-3-Carbinol，這種化合物也富含於青花菜中，是青花菜著名的抗癌植化素。

另外，白蘿蔔也含有Sulforaphane（蘿蔔硫素），而這些帶硫化合物也是賦予白蘿蔔嗆辣、特殊氣味的主要原因之一。

營養解析⟫紅蘿蔔

紅蘿蔔最主要的營養素為β-類胡蘿蔔素、葉黃素等類胡蘿蔔素類的物質，而這類物質常存在於南瓜、木瓜中，因此也是這些蔬果會有「紅蘿蔔味道」的主要原因。

β-類胡蘿蔔素類的營養素在體內除了具有抗氧化力以外，也具有轉變成維生素A的效果，因此可以幫助眼睛、粘膜等健康。

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