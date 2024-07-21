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剛割完包皮！28歲男好敏感　醫「紙杯罩鳥」秒驚：尺寸不合

下體癢,私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

▲男子割包皮超敏感，在手術過程中狂扭動。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

暑假割包皮的人變多了！泌尿科醫師呂謹亨指出，最近遇到一名28歲男子，超級敏感又怕痛，在手術中雖已局部麻醉，但只要輕輕一碰，他就像條蟲般狂蠕動。術後因龜頭「剛出人頭地」，第一次見世面好敏感，原想讓他用紙杯罩住，卻驚見他「天賦異稟」尺寸不合，最終改用免洗碗才解決不斷摩擦的困擾。

開業泌尿科診所院長呂謹亨醫師在粉專上衛教，大多數患者割完包皮第一天，傷口會比較不舒服，但大多還能忍受，隔天早上起床就不痛了，不過仍有較敏感的患者需要特別照顧，通常是國中小的學童，因年紀小加上包皮較薄、較敏感，且如果本來是包莖，龜頭從未露出來過，術後會更敏感。

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呂謹亨說，手術後都會準備一個紙杯，於術後仔細用紗布包紮好傷口後，用紙杯罩住「小鳥」，外面再用膠帶固定住，避免嬌嫩的生殖器才剛探出頭，與褲子直接摩擦而疼痛出血。他說明，患者返家換藥也可以用這一招，直到傷口初步癒合，有不少家長都大讚「這招很好用」。

▲▼剛割完包皮！28歲男好敏感　醫「紙杯罩鳥」秒驚：尺寸不合。（圖／呂謹亨醫師授權提供）

▲男子「天賦異稟」紙杯罩不住，最後醫師找來免洗碗。（圖／呂謹亨醫師授權提供）

呂謹亨透露，最近遇到一名28歲男子來割包皮，手術過程中雖已局部麻醉，完全不會疼痛，但只要輕輕一碰、一有觸覺，他就會敏感得全身扭動，不得已只好將他的手腳約束在手術台上。手術好不容易結束，過了半小時麻醉退了，因他原本是包莖，龜頭第一次見世面超敏感，原本想用紙杯套住這招，「結果年輕人天賦異稟，尺寸不合！」

好在當時員工休息室內剛好有大的免洗碗。呂謹亨說，在清洗乾淨、擦乾消毒後，就讓男子套在褲子裡，解決不斷摩擦的問題。他笑著說，幸好患者沒有穿牛仔褲，否則就塞不進去了，也提醒民眾，未來若要手術，尤其是針對私密處，一定要記得穿寬鬆衣褲。

呂謹亨也補充，如果割完包皮要上廁所，擔心尿液會滴到傷口，可用衛生紙墊在尿道開口下，吸附並阻隔小便滴下來。此外，若術後前3天想要洗澡，可用保鮮膜或是適當尺寸的保險套套在傷口上，如果不夠密合，內部則可先纏一圈紗布，再加上膠布強化根部防水即可。

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