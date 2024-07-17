咳嗽2個月！教授癌末病逝　醫曝1習慣「空汙一直吸進肺裡」

▲退休教授罹患肺腺癌第四期，最終不敵病魔過世。（示意圖／123RF）

記者李佳蓉／綜合報導

肺癌已擠下大腸癌，成為台灣發生率最高的新癌王。營養功能醫學專家劉博仁醫師分享，一名退休教授因咳嗽2個月而求診，結果診斷出罹患第4期肺腺癌，經治療仍不幸病逝。推測原因與他熱愛到戶外跑步，多年來吸入過多PM2.5汙染物有關。建議當空氣品質不佳時，別再出門跑步當「活動型人體空氣清淨機」，在家打開空氣清淨機超慢跑也不錯。

劉博仁醫師在《小宇宙大爆發》節目中指出，PM2.5為大氣中直徑小於2.5微米的懸浮微粒，裡頭還含有重金屬、塑化劑、有機溶劑等各種汙染物，一旦從鼻孔吸入肺部，它會沉積於氣管與肺的周圍，直接刺激肺泡；PM2.5顆粒還會透過肺泡跑到血液中，流經全身。許多科學證據顯示，PM2.5與增加中風、心肌梗塞、氣喘、注意力不集中、腦霧及不孕症有關，會引發身體慢性發炎。

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▲醫師推測，長年在空氣品質差的環境下跑步，造成肺部發炎，與罹患肺癌有關。（示意圖／記者林敬旻攝）

劉博仁透露，該名曾於中國任教的教授，退休搬回台灣居住，後因咳嗽2個月找他看診，一開始以為只是過敏氣喘發作，保險起見一照X光，卻驚見右上肺及左下肺各有一顆腫瘤，「當場我就是臉綠了，我說不對，這不是光氣喘問題。」後續火速替患者轉介胸腔科並掃電腦斷層，確診罹患肺腺癌第4期。

劉博仁感慨地說，教授很倒楣，進一步檢驗發現已出現腦部轉移。由於該案發生於多年前，標靶藥物尚未非常普遍，後續即使有使用其他藥物治療，但療效不佳，患者最後仍不幸病逝。

劉博仁表示，教授很注重養生，每天早上都喜歡外出慢跑，但當時空汙已開始出現，雖慢跑是很好的運動，可是當戶外空氣品質差，「你就是一個活動型的人體空氣清淨機！」把空汙都吸進肺裡。雖然運動目的達到了，但毒素也一直進入肺部，進而產生發炎，「這跟肺腺癌是有關係的」。

▲醫師建議，若戶外空氣差就別再到外面跑步，在家超慢跑也不錯。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

眼看台灣空汙問題日益嚴重，劉博仁提醒，要找對地方運動，假設戶外空氣品質不佳，別再到外面跑步，在家裡打開空氣清淨機超慢跑也是不錯的選擇。生活中不得不出門，也可下載監測空氣品質的App，一旦室外空氣品質不好時，仍建議戴上口罩再出門。

胸腔科醫師蘇一峰過往的衛教文章中也不斷探討空汙對人體的危害，其中包括呼吸道疾病：會增加氣喘、慢性支氣管炎、肺結核感染；增加罹癌機率如肺癌、肝癌、腎臟癌、膀胱癌等等；也會增加動脈硬化、心肌梗塞及心臟病風險；另外中風、失智、腦神經退化等腦血管疾病也成為隱憂。懷孕婦女早產、流產、幼兒過動或自閉症，過敏機率暴增、異位性皮膚炎、濕疹、過敏性鼻炎，也讓許多網友苦不堪言。