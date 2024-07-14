「內衣穿太緊」易罹乳癌？醫解答　曝穿錯8大後果

▲內衣穿太緊容易罹乳癌？但研究結果並不認為。（示意圖／免費圖庫pexels）

文／健康醫療網 記者張慈恩報導

內衣壓迫淋巴系統真的會造成乳癌嗎？

坊間大家都說穿內衣過緊壓迫淋巴系統會造成乳癌，有可能嗎？乳房脹痛是乳癌前兆是真的嗎？

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臺北醫學大學附設醫院家醫科林宛瑩醫師說明這只是謠傳！內衣壓迫是否會導致乳癌這個問題在醫學界中沒有確鑿的證據支持。2023年美國癌症協會也指出，現今多項研究在探討內衣穿戴與乳癌發生率之間的關係，但結果並未顯示穿戴內衣會直接增加乳癌的風險。

林宛瑩醫師進一步說明，從生理解剖學來看，腋下的淋巴結系統主要負責乳房和上肢的淋巴回流。淋巴液通過淋巴管從組織中流出，經過淋巴結進入淋巴系統，最終進入血液循環。內衣壓迫可能會對淋巴回流產生一定的機械性影響，但這種壓力通常不足以導致嚴重的淋巴回流障礙，更不會因此導致癌症的發生。實際上，腋下淋巴結腫大或疼痛常常是其他疾病或感染的徵兆，如淋巴結炎或乳腺炎，而非乳癌。

乳癌的發生原因主要與基因、激素、年齡、生活方式和環境等多重因素相關。雖然健康的生活習慣和定期的乳房檢查是預防乳癌的重要措施，但目前尚無證據顯示內衣壓迫會成為乳癌的獨立危險因素。因此，不需要過度擔心內衣壓迫會導致乳癌，但選擇舒適合適的內衣仍然是保持乳房健康的重要一環。

▲穿錯內衣可能引發疼痛、影響呼吸，甚至因透氣不佳害乳頭長濕疹。（示意圖／記者李佳蓉攝）

穿錯內衣會造成什麼傷害？

穿錯內衣確實可能對健康產生一些不良影響，女性穿內衣在於支持和托扶乳房、減緩乳房組織鬆弛下垂、促使乳房均衡受力並幫助血液循環通暢，更避免走動時乳頭因外衣摩擦損傷。

如果女性想集中乳溝而穿上過小的內衣，可能會限制胸部的自然運動，導致乳腺組織的張力增加，從而引起疼痛。另外，過緊的胸罩也可能壓迫胸部，影響正常的呼吸，這種壓迫感會限制胸腔的擴張，使得深呼吸變得困難，特別是在運動或體力活動時。其他不合適的內衣（尤其是肩帶過短或過細）會將胸部的重量集中在肩膀和背部，導致肩膀和上背部的肌肉疲勞和疼痛。此外，過緊的胸罩可能對腋下的淋巴結系統產生壓力，影響淋巴液的正常回流。

美國癌症研究中心針對穿著內衣時間過長與乳癌的關係調查結果，發現長時間穿著過緊的內衣，會導致乳房局部挫瘀傷而疼痛，甚至破皮發炎，更有調查指出，長時間穿著不合適的內衣恐增加罹患乳腺疾病的風險。

此外，透氣度不佳的內衣，長時間下來容易造成乳頭刺激發癢或濕疹、過敏；錯誤的穿著方式則會使乳頭皮膚與內衣摩擦產生不適感；至於穿著太小的內衣，在局部皮膚長期不當壓迫下，易造成脂肪壞死，然而目前醫學上並未有癌變的研究報告。總之，選擇合適的內衣至關重要。合適的內衣應該能夠提供足夠的支撐，不會對胸部、背部或腋下造成過大的壓力。定期測量胸圍尺寸，定期更換內衣，選擇舒適且適合自己的內衣，可以有效避免上述問題的發生。

▲選擇合適且舒適的內衣穿最重要。（示意圖／免費圖庫pexels）

內衣究竟該不該穿？

追求舒適的女性們會疑問，究竟該不該穿內衣？其實關鍵在於穿對和穿舒適的內衣！

由於台灣天氣濕熱且胸部皮膚較細緻敏感，為避免造成乳頭刺激發癢或濕疹情況，應該選擇醫療級的布料，有些內衣品牌使用醫療收脂布，可減少摩擦不適感，加上透氣涼感材質，提升舒適度；雖然沒有具體的科學數據指出穿內衣的時間限制，建議如果穿著緊身內衣，別超過6～8小時，應於8小時後換穿寬鬆舒適的無痕內衣，期間可搭配按摩舒緩淋巴循環。也有專家建議睡覺時不穿內衣，讓胸部和皮膚有機會放鬆和呼吸，減少內衣對皮膚和肌肉的壓力，有助於健康。

有些內衣款式於鋼圈周圍設計抗壓棉，這是可以穩定胸部又能減緩前面提到的脂肪壓迫，加上內衣兩側寬版設計，穿上時胸部周圍受力均衡不外擴，減少運動時的震動，保護乳房組織，預防運動損傷，也可以幫助背後脂肪推回胸部集中，不再依賴過緊的內衣加上錯誤穿著，造成胸部傷害。

想要變美的前提，不盲目聽從迷思，找到適合自己的內衣款式和尺寸，選擇舒適布料，才是對美胸的健康防護。

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