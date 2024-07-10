急診塞爆！　醫心累眼神死：已持續一個月

▲急診壅塞問題持續。（示意圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

急診壅塞問題持續，醫學中心急診部主治醫師表示，急診塞爆的狀況已經持續一個月了，完全沒有改善，一點改善的曙光都看不到呢，「來來來，都給我來，急診要塞，就塞好塞滿啦，反正病人就是看不完清不掉，心累眼神死啊。」

醫師9日在「急診男爸one」臉書提到，這陣子在急診推床耗盡的情況下，有兩個case印象好深刻，一個是80多歲老婆婆呼吸喘，血氧檢傷僅80％初頭，但老婆婆卻只能坐在輪椅上，又虛弱又喘到不行，等了快20分鐘才有空床挪給她。

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醫師說，另外一個是中年男子，心悸、冒冷汗、血壓低、EKG ：VT，當下也剩下輪椅可坐著，只能坐著被同步整流電擊，病人心裡的陰影面積肯定超大片。

醫師指出，還有某一天推床怎樣就是生不出來，所以同時超多躺床病患被扣擔架，隨口問了一位現場救護車公司人員，扣擔架的價格每小時1700元，是說就算被扣擔架扣個幾個小時，跟國外的急診醫療費用比起來，還是很便宜啦。

醫師無奈表示，「來來來，都給我來，急診要塞，就塞好塞滿啦，反正病人就是看不完清不掉，心累眼神死啊。」

急診壅塞問題持續，衛福部次長林靜儀近日找全國醫學中心院長視訊會議，了解新冠疫情上升有無增加急診負荷。國內醫界龍頭台大醫院院長吳明賢直言，台大急診壅塞是老問題，不是因為新冠，分級醫療也僅占一點點原因，絕非單一問題，但很多人都過於簡化，「七年之病，不能求三年之艾。」

外界認為急診壅塞，與新冠第六波疫情有關，但吳明賢不這麼認為，因為來急診的又不是都新冠病患，且這波新冠個案除了老弱病殘容易嚴重、比較需要住院，其它大部分都是輕症。他重申，急診壅塞絕對不是單一問題造成。

吳明賢說，最重要原因是因為台灣現在已經高齡化，在急診都是反覆需要來住院的年長者，老人家一發燒，不知道怎麼照顧，就會送到急診，所以現在健保署推「在宅住院」處理三大感染急症就很好，其實政府有看到需求，走出解決問題第一步。