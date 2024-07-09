國中男生公費HPV疫苗　最快明年9月開學可打！初估11萬人適用

▲國中男生最快明年可以接種公費HPV疫苗，圖為國中生資料照。（圖／新北教育局提供）

記者洪巧藍／台北報導

公費HPV疫苗目前僅提供國中女生施打，衛福部長邱泰源今（9）日在立法院總質詢時透露，已爭取到經費，明年可加碼擴大至國中男生。國健署晚間表示，已經確定從菸捐編列4.7億元，等待行政院核定、立法院審議，最快明年9月開學就可以為國二男生接種，初估有11萬人符合資格。

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▲衛福部長邱泰源。（圖／記者屠惠剛攝）

相關醫學研究指出，不分性別，一生被HPV感染機率高達80%，持續感染HPV不僅導致女性子宮頸癌、陰道癌，在男性也可能衍生頭頸癌、肛門癌等癌症。世界衛生組織（WHO）倡議90%女性於15歲前接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，並在政策可行下，建議納入青少年男生為接種對象。

國健署長吳昭軍受訪表示，將HPV公費對象擴大至國中男生，已經從菸捐編列預算送行政院核定，立法院下個會期審查預算時若順利通過，明年下半年就可以實施，屆時國二男學生在上學期開學後就可以陸續接種。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，明年實施國中男生人數約在9萬至11萬人之間，由於HPV疫苗要施打兩劑，屆時應該在上學期打一劑，隔半年下學期再打第二劑。而以11萬人估算預算約4.7億元，若加上原本接種對象的國中女生，每年總經費約8億元左右。

談到相關疫苗採購，吳昭軍說，公費HPV疫苗採購已行之有年，這次擴大對象只要加上男生的數量就好。至於接種目標，吳昭軍分析，國中女生第一年開打經驗，當時接種率僅76%，這次首年國中男生接種希望接種率能達到8成以上，逐年再提升至現行接種率9成以上。