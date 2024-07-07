45歲以上女性50%有尿失禁　幹細胞醫療解決難啓齒困擾

▲花蓮慈院院長林欣榮（右起）、賦格生技董事長彭瓊芳、騰達行董事長曾榮燴代表三方簽署合作約定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

尿失禁是種對生活造成嚴重影響，卻又讓人難以啟齒的困擾，其中最常見的狀況就是應力性尿失禁，大約佔了50%。為了解決女性應力性尿失禁的困擾，花蓮慈濟醫院與騰達行企業股份有限公司及騰達行與賦格生物科技股份有限公司三方攜手簽署合作約定，將幹細胞研究成果透過嚴謹的臨床試驗檢驗，期望能盡速轉化成實際守護女性健康的幫助。

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▲婦產部婦科主任李佩蓁表示，近兩年來發現幹細胞在治療女性應力性尿失禁的潛力，希望透過三方合作，為治療女性應力性尿失禁帶來革命性的解決方案。

花蓮慈院林欣榮院長表示，花蓮慈院婦產部團隊在臨床了解民眾的困擾，騰達行提供最優質的產品支援，再加上賦格生技的審慎試驗研究，這就是對生命的尊重與負責，研發安全、侵入性低的幹細胞治療方案，提供更精準的治療方式，為有應力性尿失禁困擾的女性朋友提升生活品質。

有應力性尿失禁困擾的女性朋友，常因出力動作，包含咳嗽、跳躍、打噴嚏等而導致尿液不自主流出，並且症狀會隨著年齡的增長而增加，嚴重影響日常生活品質，進而還會限制正常社交活動。

▲婦產部主任丁大清表示，很高興有機會將幹細胞研究成果，應用在婦科方面守護女性健康，這是身為一個婦產科醫師多年的希望。

兼任花蓮慈院研究部主任的婦產部主任丁大清表示，自己做了二十幾年的幹細胞研究，看過幹細胞在很多方面的應用成果，很高興現在有機會能將幹細胞研究成果，應用在婦科方面守護女性健康，這是身為一個婦產科醫師多年的希望。

▲花蓮慈院林欣榮院長表示，醫療及研究團隊很努力在尋找更適合的方式，為有應力性尿失禁困擾的女性朋友提升生活品質。

因為包含懷孕生產在內的很多因素，大約有50%的45歲以上女性有尿失禁的困擾。所以，花蓮慈院婦產部婦科主任李佩蓁從醫以來就一直在想，有沒有更適合且有效的治療選擇，近兩年來發現幹細胞在治療女性應力性尿失禁的潛力，李佩蓁主任表示，目前幹細胞治療用於應力性尿失禁，已在動物實驗上證實其效果及安全性，團隊也發現脂肪間質幹細胞除了通過促進括約肌層再生外，還可能通過血管、彈性纖維、神經等尿道及周圍結構的修復再生，治療應力性尿失禁，為治療女性應力性尿失禁帶來革命性的解決方案。

賦格生技董事長彭瓊芳表示，很感謝能有機會，接受花蓮慈院的委託進行臨床試驗，其實很多年前就曾與林欣榮院長合作過，而且有很好的成果，這次對三方的合作也很有信心。三方簽署合作約定，整合花蓮慈院、騰達行與賦格生技，在幹細胞技術、生物醫學工程和婦科醫學等方面的專業知識，促進技術交流和產學合作，結合細胞治療、精準醫學與再生醫學領域成果，為應力性尿失禁創新研發出高品質的治療方案。騰達行董事長曾榮燴說，兩個月前才與花蓮慈院簽下產學合作約定，很開心我們在守護婦女健康的路上，再往前跨出重要的一大步。