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1年激瘦33Kg！他靠超慢跑擺脫3高＋脂肪肝

▲慢跑。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲體適能教練分享超慢跑好處。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

超慢跑近年來成為廣受歡迎的運動，不僅不需要特別的器材輔助，且不受環境限制，適合各年齡層的運動愛好者。體適能教練徐棟英分享，超慢跑有四個技巧，幫助初學者在家裡追劇時即可輕鬆開始。這四個技巧包括：前腳掌先落地、膝蓋保持微彎、腳落地時愈輕愈好，以及每分鐘保持180步的步頻。

徐棟英在「健康晚點名」節目中提到，一位41歲患有三高及脂肪肝的男子，利用這些技巧在家邊追劇邊超慢跑1年，體重從110公斤減至77公斤，共減重33公斤，且不需藥物輔助，即成功擺脫了三高和脂肪肝。他鼓勵初學者，先在家裡開始，當跑步技術愈來愈純熟後，再移至戶外進行。

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此外，醫學專家也推薦超慢跑運動。宋晏仁醫師在YouTube頻道「初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit」表示，超慢跑不僅可以增強心肺健康，還能逆轉骨密度。宋醫師實測連續4天每天晚上邊追劇邊超慢跑45分鐘，體脂率顯著下降，並且指出這是一項適合大部分人的低強度運動，能夠維持乳酸堆積在適當範圍，讓跑者長時間不易感到疲憊。

研究顯示，超慢跑對於老年人的健康也有顯著效果。日本田中宏曉教授的研究中，75位75歲至88歲的老人進行超慢跑訓練，每天訓練30分鐘，三個月後平均體重減輕1.5公斤，BMI下降1.3，腰腹圍減少1.9公分，肌肉內的脂肪減少21.8%。

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關鍵字： 超慢跑 健康運動 低強度運動 健康效益 健身秘訣

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