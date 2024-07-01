台大雲林分院在宅急症照護　「醫路好照」圓長者在宅善終願望

▲台大醫院雲林分院在宅急症照護小組居家醫療團隊成員包含醫師、護理師、藥師、呼吸治療師等，全部都受過專業訓練並且考取相關證照。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣已是超高齡化縣市，老老照護比例高，由於醫療資源相對都市缺乏，交通不便，就醫困難是許多民眾遭遇的難題。台大雲林分院於2017年加入居家整合醫療照護計畫，居家醫療團隊到家中，提供慢性病照護、藥物整合服務，教導照護技巧與進行長期照護需求評估，居家醫療團隊是圓滿民眾在宅善終心願。

社區及家庭醫學部醫師葉忻瑜表示，時常在巡床及門診的過程中聽見長輩詢問，醫師能不能讓我回家接受治療？衰弱與多重慢性疾病的長者常因肺炎、泌尿道感染反覆住院，家人需於家中與醫院往返奔波，身心俱疲。長期住院的長輩常因改變環境與照顧者，而鬱鬱寡歡、食慾不振，又加上住院的活動空間受限，讓長輩衰弱加劇，甚至導致譫妄發生。

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院長馬惠明表示，家是最舒適與最有溫度的病房，政府大力支持讓在宅急症照護計畫能夠順利推動，雲林縣有許多久臥病床的病人，期望透過台大醫院雲林分院的在宅急症照護小組，讓病人能以家取代病房，療癒失能病人的生活品質。

社區及家庭醫學部主任洪壽宏表示，台大醫院雲林分院在宅急症照護小組是由醫師與護理師會到宅評估病情、檢查與治療、衛教指導與長照需求評估；此外，依據民眾需求，銜接藥師到宅進行評估與其他專科會診。

民眾家中也會設置遠距通訊與生理監視設備，隨時掌握生命徵象變化與病情評估，同時設置24小時Call Center諮詢專線，讓個案與家屬可隨時進行醫療諮詢，及時進行病情評估與說明。台大醫院雲林分院在宅急症照護小組希望提供民眾另一個有品質且舒適的照護選擇，讓民眾安心在宅，醫路好照。

▲台大醫院雲林分院在宅急症照護小組希望提供民眾另一個有品質且舒適的照護選擇，讓民眾安心在宅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）