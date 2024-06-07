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張學友染RSV停辦演唱會　感染科權威：要上台唱歌恐要再等一個月

▲▼張學友。（圖／超級圓頂提供）

▲張學友因感染RSV宣布停辦台灣演唱會。（圖／超級圓頂提供）

記者張乃文／台北報導

62歲「歌神」張學友睽違6年在台灣開唱，今晚是小巨蛋的第4場演出，不料卻在開演前臨時宣布停辦，據了解他是罹患RSV（呼吸道融合病毒）。專家提醒，60歲以上為高危險族群，且因疾病會導致氣管收縮，影響肺活量，按照張學友開個人演唱會需要唱很多歌，要可以上台演出，恐怕要至少一個月的時間。

張學友原定今晚在小巨蛋舉辦第4場演唱會，不料卻在開演前4小時臨時宣布停辦，據了解是因感染RSV。他透過聲明向歌迷致歉，也透露自己目前症狀包括喉嚨依然痛，也無法正常發聲，除此之外，就是流鼻水，鼻塞等一般感冒症狀。

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中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪時表示，小小孩和高齡者可說是RSV高風險族群。他說，張學友已經62歲，而60歲以上就是高危險群，因為RSV會導致氣管收縮，肺活量受到影響，而個人演唱會需要唱很多歌、需要較大肺活量，「目前是不適合的」。

黃高彬認為，張學友若要能辦演唱會「至少應該是一個月以後的事情」。

黃高彬提醒，小小孩感染RSV時，可能會引起厲害的呼吸喘、若有先天性心臟病或先天性的肺部問題，致死率非常高，目前則有單株抗體可預防。

黃高彬說，高齡者以60歲以上來看，若有慢性阻塞性肺病或其他共病，感染到RSV時要特別注意，可能會導致呼吸衰竭就往生。他說明，台灣長者盛行率目前尚未有確切數據，但跟國外相比較低，外國可到20%。他提到，RSV其實有明顯季節性，大部分是秋冬較多一些，每年12月、1月是最嚴重的，而台灣屬於熱帶、亞熱帶地區，同樣以秋冬佔大多數。

不過，黃高彬表示，即便不是秋冬，仍會有案例出現，只是主力會落在秋冬，因此現在進入夏季的狀態，威脅性並不高。

黃高彬提醒，長者仍要特別留意，也因為病毒快篩等檢測都已經較普遍使用，必要情況可請臨床醫師多注意。他說明，RSV會引起呼吸道收縮，導致喘鳴現象，若臨床上有類似症狀，一定要做這方面檢查；目前治療都是以支持性療法，使用氣管擴張劑或類固醇等，讓氣管放鬆。

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關鍵字： 張學友 RSV 演唱會 黃高彬 唱歌

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