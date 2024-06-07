他水泡紅疹痛到無法睡！約砲外國網友染M痘　今年國內已10例

▲M痘疫苗，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內M痘疫情仍在！根據疾管署最新統計，今年已經確診10例M痘，分布北中南東都有。近期才有一名男性，從來沒有接種M痘疫苗，5月下旬出現水泡、發燒及紅疹等症狀，經過採檢確認感染M痘，回顧他5月中旬曾透過交友軟體約見外國網友發生不安全性行為。疾管署提醒，端午連假及暑假將至，社交活動機會大增，符合疫苗接種條件民眾，應儘速完成2劑疫苗接種。

疾管署副署長曾淑慧指出，該名個案是在發生不安全性行為數天後出現水泡、發燒及紅疹等症狀，疼痛程度甚至讓他晚上難以入睡，需要服用止痛藥，5月底經就醫採檢確診是M痘。M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，所以接種疫苗為目前最有效的預防方式。

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疾管署統計，我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至6月2日累計確診369例病例（347例本土及22例境外移入），其中今年新增10例(7例本土及3例境外)，於北、中、南及東部均有本土M痘病例，顯示社區仍有M痘傳播風險。

此外，國際上M痘疫情持續，其中美洲區約4百餘例，歐洲、西太平洋及非洲區平均1百餘例、東南亞區30餘例；鄰近國家中，中國、泰國及越南等疫情持續，澳洲及香港近期疫情有上升趨勢，日本、新加坡及印尼亦有零星病例。近期非洲剛果民主共和國疫情較去年同期上升，且多屬I型病毒，與全球流行型別(IIb型)不同，需多加留意。

曾淑慧指出，符合M痘疫苗接種條件的民眾，包括：近1年有風險性行為者(例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等，應儘速完成2劑疫苗接種。

由於接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，保護力才能提高高至9成；然而疾管署統計，截至6月2日已有78,520人接種M痘疫苗，其中已完成2劑疫苗接種者為51,280人。仍有約27,240人僅接種第一劑疫苗。

疾管署提醒，國際旅遊頻繁，端午連假及暑假假期將至，社交活動機會大增，提醒民眾注意個人防護，除避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，符合疫苗接種條件民眾，也應儘速完成2劑疫苗接種，提升自我防護力，也保護他人。

如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。