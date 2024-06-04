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精釀紅糟過期近3年！食藥署「端午稽查」　2業者挨罰12萬

▲▼食藥署公布「113年度端午複合式專案稽查結果」。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布「113年度端午複合式專案稽查結果」。（圖／食藥署提供）

記者張乃文／台北報導

食藥署今（4）日公布「113年度端午複合式專案稽查結果」。食藥署說明，製造業者部分總計查核75家，查核食品良好衛生規範(GHP)準則等情形，缺失事項均已複查合格。但在食品原料部分有2家業者儲存逾期食品，總計裁罰12萬，包括台東地區農會附設農民購物中心米食場，查獲逾期近3年精釀紅糟，開罰6萬元。

食藥署聯合地方衛生局共同執行113年度端午節複合食品稽查專案。食藥署今日公布稽查結果，在粽子製造業者部分，查核食品良好衛生規範(GHP)準則、食品業者登錄、保存來源文件情形及食品添加物管理情形等，缺失事項均已複查合格；查核170件產品標示，皆與規定相符；抽驗粽子成品、配料及食材原料等共計179件，檢驗衛生標準、藥物殘留及食品添加物等項目，皆與規定相符。

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食藥署副署長林金富說明，另查獲2家業者貯存逾期食品原料或食品添加物，包括台東縣台東地區農會附設農民購物中心米食場，查獲有效期限為2023年10月18日的「紅豆」及效期為2021年8月19日的「精釀紅糟」，因違反食安法第15條規定，依法裁處6萬元。

林金富表示，台南市永康區華達食品2種逾期食品原料、添加物，包括效期2023年9月16日「荷麥藍莓餡」及效期2023年3月24日「滿點-SP（乳化劑）」。同樣因違反食安法第15條規定，裁處6萬元。

另外，稽查販售業者部分，總計查核196家，查核食品良好衛生規範(GHP)準則、食品業者登錄及保存來源文件情形等，缺失事項均已複查合格；另查核產品標示共657件，其中2件產品標示不符規定，業者位於花蓮縣新城鄉的新秀地區農會供銷部，林金富說，違規樣態為販售的產品「紅蝦仁」、「蝦皮」等，外包裝未標示內容物及過敏原，違反食安法第22條裁處3萬。

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關鍵字： 食藥署 端午節 紅糟 粽子

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