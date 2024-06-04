10大爆肝職業出爐！「3習慣」加速肝癌　醫示警了

▲全台最操的職業就是工程師。（示意圖／123RF）

記者李佳蓉／綜合報導

「脂肪肝」是台灣新國病之一，經肝病防治學術基金會檢測發現，參與的國人脂肪肝檢出率高達54%。初日診所家庭醫學科暨減重專科醫師魏士航公布「台灣10大爆肝職業」排行，前3名依序為工程師、醫護人員、客貨運司機，其皆具有工時長壓力大、作息不規律及飲食不正常的共同點，大多數都伴隨著脂肪肝問題，若置之不理小心變肝癌。

魏士航醫師在粉專《魏士航醫師｜航向健康減重新體質》PO文彙整「台灣最爆肝前10大工作」，從第1～10名依序為工程師、醫護人員、客貨運司機、警消人員、保全人員、影視幕後從業人員、建築工人、超商店員、行銷人員及藝術工作者。

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▲「脂肪肝」是台灣新國病之一，盛行率相當高。（示意圖／亞大醫院提供）

魏士航進一步說明，上述的爆肝職業普遍有著「3大共同點」，那就是工時長且壓力大、常常熬夜作息不規律，以及飲食不正常，過勞的生活型態容易導致肝指數上升，其實就是脂肪肝。他也透露，在診間替患者進行超音波檢查時，一旦發現脂肪肝，往往得到的回覆都是，「我知道啊，那個很久了」、「一直都在」，讓他備感無奈。

魏士航示警，隨著脂肪肝纏身的時間拉長，肝臟就會開始發炎、肝指數上升，接著肝臟的纖維化、硬化，甚至是肝癌都有機會跟著找上門。

罹患慢性病的根本原因還是與生活型態有關，想要消滅脂肪肝，魏士航強調，最有效的方法還是飲食調整、運動和減重。他提醒，脂肪肝的問題肯定可以被逆轉，尤其是男性朋友們別再逞強，好好關心自身健康，別等到疾病惡化才想要治療。