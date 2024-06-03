護理人力不足爆「關床潮」　專家：6到8月是挽救關鍵時間

▲護理人力不足，醫院掀起關床潮。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

護理人力不足，醫院掀起關床潮，導致一床難求！台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁受訪時直言，去年下半年確實是近5年來，護理人員離開職場高峰，今年6到8月是關鍵點，政府之前承諾的白班津貼等，應儘速實施，增加護理人員回任和護理系畢業學生投入醫院職場的意願。

洪子仁指出，去年疫情後的8到10月份是近5年來，護理人員離開職場遠大於入職人數，去年下半年各大醫院床位平均降載比例12%到15%，當時就因為護理人員不足導致關床，因此下半年醫療機構啟動自救方案，包括替醫護人員加薪，再加上今年1月份政府如期實施夜班津貼和3月份新制護病比，初步有看到止血現象。

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洪子仁說，相關政策實施後，目前沒有再看到護理師「那麼激烈」離開職場的現象，但投入職場的也沒那麼多，整體床位降載比例從去年是12%到15%，稍微降低到10%到12%，但仍沒有恢復到疫情前的床位狀況。

雖說目前已經初步看到止血現象，洪子仁仍提到，若想在今年扭轉護理人員不足的狀態，關鍵點就在6到8月，因為今年護理系要畢業了，7月要考照了，要看看在這關鍵時間點，有沒有辦法讓畢業生願意進入職場比例提升。

洪子仁說，去年下半年到現在有看到改變契機，整體護理人員職場環境氛圍有在改變，因此也呼籲政府要趁勝追擊，承諾的白班開刀房、急診和ICU的津貼政策，應該要在這個月提出來，才能增加畢業生加入職場的意願。

針對區域醫院關床問題，他也直言，「關床對區域醫院來講，確實去年到現在還沒恢復」，且南部這兩年有3家大型醫院成立，護理人員本來是平衡狀態，在大型醫院成立後，護理人員一定是不足，一定會影響到既有醫院的醫療服務，因此呼籲政府在審查各地方政府提出增加床位時，一定要慎重，因為增加床位就一定要增加醫護人員，一定會增加健保支出，所以要配套考慮，一昧增加床位，只會導致缺口變大。

另外，而他也特別提到健保點值方面，在野黨立委提出1點1塊，若是不行就0.95，總是要有資源進來，希望政府拿出對醫療機構提高韌性的做法，醫院有能力一定會繼續加薪，必須透過良性循環，提升護理人員留任率。他強調，營造醫事環境有效翻轉氛圍，是對整體「醫護人員」都留任和入職有幫助的。