包莖男憂「割包皮變更小」　新型手術助「小弟弟出頭天」

▲台中男憂割包皮會變小，透過新型環切手術讓「小弟弟出頭天」。（圖／亞大附醫提供，下同）



記者陳玉／台中報導

台中24歲廖先生每當勃起都只看得到包皮、龜頭無法完全露出，他以為「割包皮只會讓生殖器更小」，遲遲不敢求醫，直到交女友後想一展雄風，才接受新型環切手術，讓「小弟弟出頭天」；亞洲大學附醫男性性功能中心主任邱鴻傑也提醒，割包皮對尺寸的影響不大，但可避免感染，是保護彼此的最佳選擇。

廖先生從小深受包莖困擾，除了不美觀外，勃起時容易疼痛，導致他早上常常有起床氣，雖想改善但聽說割包皮會導致生殖器變小，不得不作罷；直到近來交到女友，為了在女友面前一展雄風，決定接受「微創包皮槍環切術」治療。

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▲▼廖男透過新型環切手術，解決困擾24年的包莖困擾。

邱鴻傑表示，包皮是龜頭外的皮膚，通常過了青春期，包皮不會再完全蓋住龜頭，但如果困擾持續，甚至當包皮向後拉時，無法露出龜頭，即稱之為「包莖」。

邱鴻傑說明，傳統割包皮手術時間約30分鐘，術後疼痛感較明顯，切除處較不平整，容易血腫、出血，照護上較費心；而「微創包皮槍環切術」切除過程約5分鐘，只需將外型有如「開瓶器」的吻合器套上陰莖後，由特殊環狀刀片搭配縫合鋼釘和矽膠縫合圈，切斷過長的包皮，並協助傷口癒合，術後傷口平整，縫合鋼釘約5至7天開始自動脫釘，大幅降低交叉感染風險。

邱鴻傑指出，切割包皮能降低罹患愛滋病、防止包皮藏汙納垢造成感染，降低伴侶罹患子宮頸癌的風險，對性生活時間能延長及預防早洩，降低因感染造成不育的可能性。但並非每位男性都需要割包皮，若已嚴重到影響生活，建議可與醫生諮詢。