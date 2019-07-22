台南登革熱再2例！巴克禮公園成風險區「今起休園14天」

▲疾管署防疫人員持續加強台南市東區之病媒孳生源查核工作。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（22）日公布台南再增加2例本土登革熱病例，為家住東區崇明里的70多歲男性以及40多歲女性，兩人為同住家人。疾管署表示，衛生單位調查他們平時活動地除了住家之外，還曾到過東區巴克禮公園活動，而這也是台南市再前一例登革熱個案的活動區，研判當地已為高風險地區；台南市長黃偉哲也宣布，巴克禮公園今起休園14天。

疾管署副署長莊人祥表示，這兩名個案近期沒有出國史，分別於7月16日及7月20日發病，其中案1於7月21日就醫時因NS1陽性通報，案2雖有疑似症狀但未就醫，於衛生單位進行接觸者採檢時因NS1陽性通報，兩人經檢驗均確診感染登革病毒第二型；其他同住者中，另有1人出現疑似症狀且NS1陽性，尚需進行二採以確認是否感染。

請繼續往下閱讀...

莊人祥指出，兩名個案平時活動地除東區崇明里住家外，並分別有東區巴克禮公園、和平里、崇德市場、東菜市場等地活動史，依個案發病日、活動史及台南疫情現況研判，兩人於東區崇明里周邊感染的風險較高。

而本次確診個案，以及先前7月20日確診的個案活動地皆有巴克禮公園，顯示該地為高風險區域，防疫人員已於7月20日前往該公園加強化學防治，並於21日至本次確診個案住家放置噴霧罐及執行住家與活動地周邊孳生源清除。

近期國內部分縣市有強降雨發生，且部分地區傳出積水或淹水情形，疾管署再次呼籲，預防登革熱最有效的方法為澈底清除孳生源，請民眾把握雨後一週防治關鍵期，儘速檢視、整頓社區環境，清理積水容器，以降低病媒蚊密度。

今(2019)年截至目前國內累計58例本土登革熱病例，為高雄市44例(三民區36例、前鎮區3例、左營區2例，鳳山區、鼓山區及路竹區各1例)、台南市14例(東區5例、中西區4例，永康區、南區、安南區、左鎮區及新化區各１例)。另有227例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。