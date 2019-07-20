果皮、大蒜...夏天驅蚊就靠這4樣「天然材料」！再也不怕叮咬

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夏天除了炎熱、爆汗、濕黏之外，還有什麼更煩人的事情？

沒有錯，就是蚊子！特別是晚上快要睡著的時候，突然出現在旁邊「嗡嗡嗡」，或是在不知不覺的情況下，叮得你滿頭包、雙腳紅豆冰，真的恨不得對牠們「趕盡殺絕」。其實，在生氣之前只要用一些不花錢的方法，幫助你在生活中成功驅趕蚊子唷！以下 4 種生活妙招，大家一定都得知道！

1. 天然果皮

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滅蟑驅蚊

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每到夏天，相信有不少愛美女性會自己榨檸檬汁喝，來養顏美容。記得用完後，剩下的果皮千萬不要丟掉，除了可以放在冰箱、鞋櫃除臭之外，還可以滅蟑驅蚊喔！其他像是柚子、柑橘的果皮等芸香料植物，也都有相同的效果，可以裝在小盒子或以絲襪包起來擺在櫃子或牆角，除了有驅蚊的功效，還有除臭芳香的效果喔！

2. 辛香料

氣味驅趕

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廚房中常見的調味料、辛香料，利用簡單的「加工」，同樣也能達到驅蚊的效益。

例如醋的酸性能吸引蚊子，只要將醋倒入開放的容器裡放在角落，可減少房子內的蚊子；常用來爆香的大蒜，辛辣的嗆味同樣可驅趕蚊子，將大蒜切片放在窗台或塗抹至紗窗上，或是直接放在盆栽的四周即可；最後是提味的青蔥，只要將一把蔥掛在門口或是立燈上，或是切蔥段包入沙袋中懸掛，就能防止蚊子、果蠅的靠近。

同理，若是有過期不要的黑胡椒，拿來灑在窗邊、門前或是盆栽的周圍也是不錯的原料喔！

3. 大豆油

護膚防蚊

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根據美國《新英格蘭醫學雜誌》所刊登的研究發現，由大豆由製成的驅蚊劑和一般含有化學驅蚊的防蚊液具有同樣的功效。大家可以在外出之前，取少量的大豆油塗抹在皮膚會暴露出來的位置，不僅能防蚊，還有潤膚的功效喔！

此外，大豆油成分天然、成本低也垂手可得，還能降低對環境的傷害，大家可以試看看！

4. 草本精油



清新芬芳

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如果有習慣使用精油等居家芳香，平常可以選擇薄荷、薰衣草等草本類的精油，不但可驅趕蚊子，也讓家中多了一份芬芳；或是將精油塗抹在客廳紗窗、牆壁，房間門上、窗台等位置，增加驅蚊的功效。

看完了這 4 個天然的方法，是不是很想動手試試看呢？編輯提醒大家，驅蚊法寶的確要有，但重要的是夏天本來就是個蚊蟲孳生的季節，平常要多注意居家環境的衛生、清潔，不要有不當的儲水習慣，預防登革熱和蚊子出現在自己的生活！

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