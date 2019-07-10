20歲女與家人聊天突昏倒　CPR+AED及時救回性命

▲▼年輕女子險猝死，送醫過程幸虧CPR+AED施救得當及時救回寶貴性命。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

二十餘歲的小雲（化名）日前在家中昏倒，家人發現後隨即打電話叫救護車並立即施以心肺復甦術(CPR)，當救護技術員一到，立刻裝上自動體外心臟電擊去顫器(AED)進行除顫，在送到嘉義大林慈濟醫院急診室途中就已恢復意識，再由大林慈濟醫院心臟內科李易達接手治療，順利救回寶貴性命。

請繼續往下閱讀...

幾個月前，小雲因心悸不適來到心臟內科門診，她並沒有明顯的喘、胸悶等症狀，也無三高問題。但主治醫師李易達卻從心電圖發現她有頻繁的心室性心律不整，接著心臟超音波發現她心臟功能較差，可能會有猝死風險，因此李易達安排核磁共振檢查及開立保護心臟和減少猝死發生的藥物。小雲持續回診追蹤，狀況保持良好。

日前，小雲在和家人聊天中突然昏倒，見她昏倒便趕緊做CPR，加上EMT人員正確使用AED，當下進行電擊除顫治療後，送醫過程，她的意識已恢復，到達急診室時已清醒且沒有不舒服，李易達為她裝上植入式去顫器(ICD)，同時調整她原來服用的藥物用量，住院幾天後順利出院，至今，無再發生昏倒的情形。

李易達說，不只老年人，任何年齡層都有可能發生猝死，而年輕的小雲因急救得當而挽回性命。他呼籲民眾，假如本身有三高疾病、曾經心肌梗塞、心衰竭、患有肥厚型心肌病變，或不明原因昏倒、家族有猝死病史等，都是猝死的高危險群。一旦出現胸悶、喘、心悸或昏倒，就要趕快就醫，除此之外，每一個人應該學會操作CPR和AED，萬一在公共場所遇上突發狀況，或是親人昏倒，能在危急時救人一命。