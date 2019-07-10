嚴重過敏性鼻炎2次手術無效　中醫藥調理讓鼻水「免再流」！

▲李姓男子有嚴重鼻過敏症狀，經奇美醫學中心中醫部以中藥治療調理，症狀完全改善。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

一名25歲李姓男子，兩年前因鼻水鼻塞等嚴重鼻過敏症狀，接受兩次手術，術後鼻過敏症狀逐漸恢復，惟近半年鼻過敏症狀再次出現，整日鼻水量多、鼻塞症狀逐漸加重，且伴隨出現皮膚過敏起疹子，經奇美醫學中心中醫部以中藥治療調理，症狀完全改善。

奇美醫學中心中醫部總醫師李俞生指出，患者經給予5週的科學中藥服用，再搭配1週4帖中藥材水煎服用下的治療後，症狀完全改善，現在即使整日待在冷氣房都沒有鼻過敏症狀出現，連皮膚起疹子過敏的症狀都逐漸緩解。

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還有一名12歲侯弟弟，從小就有起床打噴嚏、流鼻涕、鼻塞、眼睛癢的鼻過敏症狀，晚上容易鼻塞。過去有異位性皮膚炎病史，容易在四肢關節彎曲處皮膚搔癢，平常容易感冒，8年前曾經因為氣喘住院。經李俞生醫師診治，服用1週科學中藥粉後，鼻涕音與鼻涕量都減少，早上起床打噴嚏及眼睛癢的次數也減少，鼻塞症狀也沒有出現。

李俞生醫師說，根據統計，過敏性鼻炎全球盛行率約10至20％。過敏性鼻炎非嚴重疾病，但會影響其生活品質、社交活動及工作表現。流行病學統計，過敏性鼻炎病人罹患氣喘的風險是一般人的3倍。有高達4成的過敏性鼻炎病人合併有氣喘，對氣喘的病人來說，更會增加氣喘的嚴重度。

鼻腔接觸到外在的過敏原，導致鼻黏膜組織發生過敏反應，引起發炎，刺激第5對腦神經引發打噴嚏反應，也會刺激鼻腔腺體導致鼻水產生。另外過敏反應的中間產物會在血管上導致鼻黏膜充血，後續會由不同的發炎細胞作用導致打噴嚏與流鼻水。發炎反應的中間物質甚至引發皮膚搔癢的感覺反射、打噴嚏的動作反射，因此極輕度且持續存在的過敏性炎症反應發生。

當病人因花粉產生的過敏性鼻炎，多半會因為食用某些蔬果如蘋果、桃子、李子、櫻桃及某些堅果類等而產生口腔過敏症狀，有：口咽部產生癢、麻、紅斑及舌頭或嘴唇水腫等。全身性症狀包括：頭痛、疲倦、注意力不集中、睡眠障礙等症狀，對情緒控制、工作效率及學習能力產生影響。

另過敏性鼻炎須考量年齡有8成以上在20歲前發病、成人晚發型鼻炎需考慮是否有職業性鼻炎、病人本身及其家族是否有過敏性疾病如氣喘、異味性皮膚炎等、環境或工作上的暴露、是否有異物吸入等。

實驗室常用的是特異性過敏原試驗（multiple allergen simultaneous test，簡稱MAST）檢測，抽一次血可同時檢測36種過敏原，如塵蟎、貓狗毛屑…等。李俞生醫師說，過敏性鼻炎的治療除了使用藥物治療外，現階段還有特異性減敏療法，分為皮下特異性免疫治療（subcutaneous immunotherapy，簡稱SCIT）和舌下特異性免疫治療（sublingual immunotherapy，簡稱SLIT），這兩種方式都是以調整免疫反應為主。

中醫治療過敏性鼻炎，也以調整人體免疫反應為觀點切入，中藥如：丹參可以抑制過敏反應的中間產物，防風黃耆可以調整人體免疫力減少過敏反應，黃芩可以抑制人體內的肥大細胞作用進而減少發炎反應。根據中醫健保資料庫統計資料，治療過敏性鼻炎最常使用前五名的複方為︰辛夷清肺湯、辛夷散、蒼耳散、小青龍湯、葛根湯。

李俞生醫師表示，除了藥物外，平時亦可以對穴位按摩，透過經氣的疏通，調整臟腑氣機及功能，例如：鼻塞可以按摩迎香穴、上迎香穴、合谷穴或上星穴；咽喉哽塞感可以按摩列缺穴。另外，中藥霧氣吸入也可以改善鼻塞不適的症狀。中醫的夏季三伏貼以及冬季的三九貼，通過溫通經絡的藥物敷貼，加強人體免疫力調節鼻過敏的不適。