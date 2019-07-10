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婦洗頭「抓下大把頭髮」成鬼剃頭　針灸1個月長新髮

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▲台中婦人掉髮，針灸後長出新髮。（圖／豐原醫院提供）

▲台中婦人掉髮「鬼剃頭」，經中醫1個月針灸後長出新髮。（圖／豐原醫院提供，下同）

記者陳玉／台中報導

從事會計的52歲陳姓婦人，平時晚上要過了12點才有睡意，今年4月中旬洗頭時突然掉下一大把頭髮，看見鏡中的「鬼剃頭」真的嚇壞了，連出門的勇氣都沒有；經友人介紹下到中醫求診，針灸1個月後，頭髮再次長出。豐原醫院中醫師林煥欽表示，掉髮不外乎是工作壓力大、作息不正常，陳婦經針灸加上中藥調理、改善作息，已重新長出烏黑頭髮，恢復自信外出。

▲台中婦人掉髮，針灸後長出新髮。（圖／豐原醫院提供）

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▲經中醫在掉髮周圍用梅花針排列刺激皮膚循環，陳婦頭頂光禿處已長出頭髮。

林煥欽指出，「鬼剃頭」通常為工作壓力太大，但有些人是因太晚睡、過於忙綠等作息問題而造成；以此例陳婦來說，陳稱常要過晚上12點才有睡意，就算再早上床休息還沒有睡意，以中醫理論來說，11點到12點屬肝經運行，此時沒休息，容易因生理時鐘混亂導致落髮。

林煥欽說明，經中醫針灸，在掉髮周圍以梅花針排列刺激皮膚循環，並防止掉髮持續向外擴散出去，1次針灸時間約20分鐘、一個禮拜3次，約在2個禮拜就能有所改善。目前陳婦已持續針灸1個月以上，並搭配中藥調理、改善作息，不僅頭上三處光禿處都已長出頭髮，也恢復自信外出與友人相聚。

關鍵字： 台中 豐原醫院 鬼剃頭 掉髮 針灸
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