一年581萬次！　台灣洗腎病患排全球第一

▲台灣洗腎人次排名全球第一。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

68歲的陳姓腎友是一位藝術家，身為藝術家的他天性積極樂觀，卻敵不過病魔來敲門，糖尿病與高血壓糾纏著他二十載，腎臟功能每況愈下，不料2018年底一場暈眩暴瘦竟被醫院確診為尿毒症，主治醫師要他立即進入『透析人生』。根據衛福部國健署2017年醫療統計，前十大醫療費用疾病中，排名第一位竟是慢性腎臟疾病，占13.2%；第二位為糖尿病，占5.2%；第三位為高血壓，占2.8%，恰恰好陳姓腎友前三名疾病皆罹患了，透過東元綜合醫院洗腎中心醫護團隊溫暖專業的照護，短短六個月的治療，如今不僅食慾恢復精神狀況良好，也重啟了藝術創作的志業。

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▲東元綜合醫院腎臟科范誠宗主治醫師。（圖／東元醫院提供下同）



東元綜合醫院腎臟科范誠宗主治醫師表示，許多尿毒病患一知道要開始洗腎治療後，就感覺人生從此是黑白的，然而陳姓腎友本身是個藝術家，對生命的意義非常瞭解，他按部就班的依循醫囑進行血液透析治療，讓自己心態保持樂觀並接受它，自然而然的恢復的也快，在洗腎的一兩週後食慾就恢復了，整個人精神也變得更好。范誠宗醫師說道，我反而覺得陳先生的人生從黑白變成彩色的人生。

臺灣洗腎發生率全球第一



美國腎臟登錄系統USRDS最新年報中公佈全球尿毒症排行，台灣洗腎發生率竟是世界第一。

▲資料來源: 美國腎臟登錄系統USRDS



根據2017年醫療服務量統計，2017年洗腎人次高達581萬人次，相較於10年前455萬人次激增了27.5%，且洗腎人口有老化趨勢，除了需仰賴洗腎來維持生命，常合併有腦血管疾病、心臟血管疾病、各種退化性關節炎等疾病。范誠宗主治醫師指出，當腎臟功能衰退時，身體即無法維持正常的新陳代謝，此時體內的廢物無法充分的由尿液中排出，於是這些 代謝物會積存在身體，其所造成的種種不適症狀及併發症，就稱為『尿毒症』。

▲東元綜合醫院腎臟科主任林青陽醫師。

東元醫院腎臟科主任林青陽醫師提醒，早期的尿毒症並沒有嚴重的症狀，到了末期常見的症狀有疲倦、下肢水腫、尿量減少、噁心、嘔吐、食慾不振、皮膚癢、呼吸困難、貧血等。尿毒症末期只有腎臟替代治療才能減輕症狀，現有的腎臟替代治療方式有血液透析(俗稱洗腎)，血液藉由機器抽出，進入人工腎臟，將體內毒素及過多的水分排出體外，代替腎臟的排泄工作；腹膜透析(居家即可操作)，利用人體內腹膜為過濾網，將透析液灌入腹腔內，存留後再引流出，重覆進行交換，使體內毒素及過多的水分透過腹膜進行清除工作；或是經由外科手術進行腎臟移植，將健康的腎臟移植到尿毒症的病人身上來執行腎臟功能。

腎友的生命線

在接受長期的血液透析前，大部份的病人必須先接受動靜脈廔管的手術，才能使血液透析的血液能順利流出到人工腎臟，經過處理後再回流入人體，且廔管的好壞，直接關係到洗腎時的血液流速，影響到尿毒的清潔率，因此廔管稱之為腎友的生命線。東元綜合醫院腎臟科主任林青陽醫師指出，若保養得好，動靜脈廔管甚至可用十年以上，開始血液透析之後，適當的廔管照顧需要醫護人員、家屬及病人三方面良好溝通及互動，才能使廔管功能維持長久，只要能擁有良好的透析廔管，並接受定期且高品質的血液透析治療，腎友也可以過著跟正常人一樣的生活。

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