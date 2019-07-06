自律神經失調症狀又犯...用「兩年前處方」拿藥可以嗎？

▲「兩年前處方」拿藥可以嗎？。（圖／達志／示意圖）

撰稿：洪巧藍

諮詢專家：藥師公會全聯會發言人／藥師張文靜

Q：我在2017年的時候就因為常常心悸、吐胃酸、呼吸不順暢，醫生說是自律神經失調，最近開始又是這樣的症狀，嚴重還會嚴重失眠，心悸的時間也拉長，但很不想去看醫生，可以直接去藥局買這些藥嗎？

藥師公會全聯會發言人張文靜表示，該處方箋所開立藥物為抗焦慮藥物，屬於管制藥品，管理上比處方藥還要嚴格，後續需再用藥必須回診，經過醫師評估後再開立新的處方，不可以直接去藥局購買。

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▲處方箋。（圖／讀者提供）

張文靜指出，管制藥品最多以慢箋模式開立三個月，患者若2017年時就診，相關處方肯定是已經失效。且管制藥品顧名思義，其管理比起成藥、指示藥與處方藥等藥品更加嚴格，包含廠商把藥物給藥局，藥局把藥物給與患者，這些流向都必須上網登載、有所紀錄，醫師開立相關處方也會進行勾稽，如果出現誤差，衛生單位將要求說明，釐清錯誤在哪。

張文靜也提醒，開立一般處方箋為三天內有效，慢性處方箋則是七天內有效，至於連續處方開立三個月，處方開立後90天內有效，但為了避免重複用藥疑慮，每次領藥需間隔21天以上，才能領取下一次的用藥。

該處方箋後方一張同意書與領藥較無關連。張文靜說，該同意書為患者簽署後七年內，醫院醫師為了診療病患或藥事人員因應用藥諮詢、指導時，可以透過雲端下載相關的病歷、藥歷資料，做為相關參考，也讓醫療人員更有效率。

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