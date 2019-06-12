佛心醫師！只要病人開心就「送紅包」　朱建統14年送出140萬元

▲朱建統醫師發紅包鼓勵病人。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

惠來醫療社團法人宏仁醫院心臟內科醫師朱建統，14年前為了分享父親85歲大壽的喜訊，在農曆年尾牙至元宵節期間，送紅包給75歲以上的病人，到後來只要能發揮鼓勵病人的效果，朱建統送紅包不手軟，迄今累計送出約140萬元的紅包給病人，只要病人開心有益健康，他說「會持續送下去」。

阿伯這個紅包祝您身體健康，新年快樂！朱建統雙手奉上紅包，在病人接到醫師真誠的祝福，笑逐顏開收下裝有100元新鈔的精緻花布袋，捨不得去用它！

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朱建統說，民國85年他父親85歲大壽，那年起他開始送紅包給85歲以上的病人分享喜悅，病人收到紅包都非常高興，當作護身符一般珍藏，「既然病人歡喜得到祝福，醫師何樂不為？」從此他年年送紅包。

身為家中么兒的朱建統有4名哥哥、5名姊姊，其中1名姊姊年幼夭折，朱建統的父母仍要撫養9個孩子，家境清苦，原本打算把朱建統出養給一名北部富商，換得1萬元補貼家計，因親情難以割捨，朱建統被留下，取名「統」是閩南語「通出去」的簡稱，意思是家裡多出來的孩子。

留在原生家庭的朱建統用功讀書，成為家裡唯一高學歷的孩子，格外感謝父母養育之恩，送病人紅包分享喜氣也為父親祈福，即使父親數年前往生，他還是送紅包給病人，致贈要件擴大到75歲以上、即將接受重大手術、剛開完刀、很久沒見面或減重10%以上，符合任一要件的病人就可得到紅包，實踐父母對他行醫「視病猶親」的期許。

朱建統平均每年送出10萬元的紅包，92歲陳姓病人是朱建統的資深病患，先後收到3個紅包，笑咪咪地說「要活到百二歲，領朱醫師的紅包」。有一名患者是慈濟人，收到紅包「足甘心」，回贈花布袋代替紙製紅包袋，讓朱建統的百元紅包更有人情味。宏仁醫院認同鼓勵病人的暖心作法，趕印1000個專用紅包袋給朱建統使用。

朱建統表示，紅包金額不多，每個100元，收到紅包的病人浮現笑容，真心誠意感謝再感謝，當下他內心充滿快樂，得到的回饋非金錢能衡量。

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