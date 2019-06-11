大腦也會內分泌失調？　資優女大生總聽見有人罵自己

▲「思覺失調症」可以想像成大腦的內分泌失調。（示意圖／臺大醫院新竹分院）

記者陳凱力／新竹報導

25歲的張小姐(化名)高中時唸第一志願，成績優異的她考取國立大學後學業順利，眼看要展開璀璨的人生，卻在大三那年出現了人生的轉捩點。她開始聽到有聲音在咒罵她，認為有人在調查她，覺得旁邊的人都知道她在想些甚麼。這些感覺影響了她的情緒跟注意力，甚至無法讀書跟參加考試。

家人帶她到醫院求助，在醫師建議下住院治療。張小姐治療後，幻聽跟妄想的狀況明顯得到改善，但她覺得吃藥會造成身體僵硬，而且她認為自己好了便自行停藥。後來病情復發數次，她因此中斷學業，感到人生無望。在精神科團隊人員的鼓勵下，她慢慢理解自己得了「思覺失調症」，醫師也為她調整了比較沒有副作用的藥物，幻覺也明顯減少。她可以重拾小時候彈琴的樂趣，也嘗試去報考殘障特考，旁聽音樂系的課程，希望能再找回自己的人生。

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台大醫院新竹分院精神醫學部余正元醫師表示，我們的大腦是全身最精密、最複雜的器官，舉凡感覺、動作、思考、睡眠、慾望等，都是透過大腦細胞彼此協調，才能發揮正常的功能，而大腦細胞之間的聯繫，則需要許多神經傳導物質來調節。當這些化學物質「失調」了，我們的「思考」和「感覺」就可能變得異常，出現奇怪的想法或是異樣的感覺。簡單來說，我們可以把「思覺失調症」想像成大腦的內分泌失調。

「思覺失調症」在過去被稱為「精神分裂症」，2014年才正式更名，舊名「精神分裂症」也常被誤稱為「人格分裂」(其正式譯名為「解離性身份障礙症」)，雖然都有「分裂」兩個字，但兩者在診斷準則和治療模式上其實大相逕庭。

有些民眾會詢問「思覺失調症與遺傳有關嗎?」，余正元醫師指出，目前沒有單一原因可以解釋為什麼會發病。研究發現，有「思覺失調症」家族病史的人，親等愈近，發病機會愈大，但即便是同卵雙胞胎，一人罹病，另一人也只有大約一半的機率會發病，因此基因遺傳並不能解釋全部的病因。心理素質和社會環境因素也扮演相當重要的角色。例如：經歷重大壓力事件後，抗壓性或自我調適能力較弱、缺乏家庭或社會支持的人，可能較容易發病。

「思覺失調症」從字面意義來解釋，「思」指的是「思想、思考」，病人在思考形式上可能會變得混亂、空洞、跳躍、沒有邏輯，在思考內容上可能會出現「妄想」症狀，例如：覺得被監視、被跟蹤、食物被下毒，覺得新聞或網路上的訊息跟自己有關、看到別人在交談就覺得是在講自己的事，覺得身體或想法被控制等。「覺」指的是「感覺、知覺」，病人可能會經歷異樣的感官經驗，例如「幻聽」：獨處時聽到說話的聲音，這些聲音可能來自一人或多人、可能熟識或陌生、可能清楚或模糊、可能在評論病人，也可能在命令病人做事。幻聽對一般人來說或許覺得荒謬，但是對剛發病的人來說，卻往往是再真實不過的經驗。

除了「思考」和「感覺」的症狀之外，其他症狀還包括：雜亂無章的語言，混亂或僵直的動作，以及表情淡漠、社交退縮、缺乏行為動機等。

在症狀很明顯很嚴重的階段，往往需要藥物治療。精神科醫師會針對病人個別的狀況，例如：年齡、性別、症狀型態、是否合併其他內科或精神科疾病等因素，選擇最適合的藥物。近年來，亦有施打長效針劑的治療模式可供選擇，不僅可以提升治療的穩定性，也可以減少每日服藥的負擔。

余正元醫師解釋，隨著藥物研發技術的進步，藥物治療的副作用也隨之減少，大部分的副作用，例如：嗜睡、體重增加、肢體僵硬或坐立不安等，也有機會透過劑量或服用頻率的調整，或併用其他抗副作用的藥物來改善。當精神症狀漸趨穩定，除了繼續維持藥物治療，也需要併入心理治療以及精神復健。心理治療除了給予病友及家屬情緒支持外，也可以針對精神症狀所帶來的干擾，討論因應策略。透過生活及職業功能的復健，可持續提升病友的人際互動、社交技巧、生活適應，也有機會協助病友熟習特定的技藝，回歸社區生活。

精神疾病一直以來蒙受了許多異樣的眼光和誤解，近年來在許多團隊的努力之下，思覺失調症已不再是避諱的話題。隨著科技的進步，現在也有更多更好的治療選擇，得到病友和家屬正向的回饋。余正元醫師期盼透過更多討論，讓更多人認識精神疾病，不再畏懼，也不再汙名。在幫助病友康復的路上，社會大眾能有滿滿的理解與包容，誠心接納、真心關懷、衷心祝福！