腹腔鏡卵巢瘤切除手術　成功搶救懷孕14週母子

▲陳小姐左邊卵巢有8公分的囊腫(紅圈處)且合併有硬塊(黃圈處)，若不妥善處理會有破裂的風險。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣一名32歲的陳小姐在懷孕初期產檢時，意外發現左邊卵巢有8公分的囊腫，且囊腫裡合併有硬塊，必須切除化驗。在醫師定期追蹤下，於懷孕14週時確定胎兒可以承受麻醉風險，就為她進行「腹腔鏡卵巢瘤切除手術」，同時使用標本袋包覆取出腫瘤，病理冰凍切片確認為良性，且術後陳小姐及胎兒狀況良好，家屬也開心不已。

大千綜合醫院婦產科生殖中心主任劉榮啟醫師表示，孕婦懷孕時若發生婦科疾病，通常都會擔心手術風險，因此通常要進行手術都會安排在懷孕14週到18週之間，且藉由腹腔鏡手術的優勢：傷口小、時間短、復原快、傷害小，來確保孕婦及胎兒的狀況，同時術前、中、後都需使用安胎藥預防。

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▲劉榮啟醫師表示，腹腔鏡手術有傷口小、時間短、復原快的好處，幫助孕婦順利進行手術。（圖／記者黃孟珍翻攝）

劉榮啟說，目前發生卵巢囊腫的原因不明，若小於5公分可先定期追蹤，大於6公分會有悶痛的情形，建議手術處理，以免囊腫不定期發生扭轉或破裂的危險。劉榮啟醫師提醒，當發覺腹部會不定時的疼痛時，一定要就醫檢查，才能盡早治療確保健康。