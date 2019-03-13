害羞說愛！12星座男「最寵妳的瞬間」　被OO牽過馬路＝真的愛妳



▲另一半會牽妳過馬路嗎？（示意圖／pixabay）

生活中心／綜合報導



時常可聽到女生抱怨，另一半害羞表達內心的愛意，不會說「我愛妳」，不懂浪漫讓許多懷有少女心的網友大失所望！但其實他們對妳的愛都藏在生活中與妳相處的小細節裡，只是妳沒發現罷了。大陸占星網站《星座屋》分享12星座男友「最寵愛妳的瞬間」，發現另一半在諷刺妳、替妳收拾房間，或是做飯給妳吃時都是愛的表現呢。

1.牡羊座：開妳玩笑時

牡羊男內心住著一個小男孩，很多時候自認幽默拼命想逗妳開心，但妳卻面不改色，於是開始開各種玩笑挖苦妳，卻常常一發不可收拾惹得妳氣噗噗嗎？體諒一下他吧，他其實在哄妳開心呢。

2.金牛座：大方給妳錢時

別以為金牛一毛不拔，他們也是可以很大方的，當他越愛妳、越在乎妳，對妳就會越大方，特別是當他拿出提款卡且毫不猶豫的告訴妳密碼，等同於把妳捧在手掌心上呵護，這就是寵愛妳、疼愛妳的表現。



3.雙子座：過馬路牽著妳時

這看似是情侶相處時細微的小事，但要平時粗枝大葉的雙子男做到這件事，代表他內心很在乎妳。平時被封花心大蘿蔔的雙子男，當他選擇閉上嘴不說，轉為行動付出時，代表真的愛妳，一個小細節就能看出妳在他心裡的位置。



4.巨蟹座：天冷要妳多穿幾件衣服時

天生以心思細膩、敏感著稱的巨蟹男，對另一半總是細心照料，所以當天氣轉涼，他第一時間就會千叮嚀萬囑咐要妳多穿幾件衣服，無法當面提醒就會傳訊息，甚至放個小紙條，雖然有點黏人，但這都是對妳的愛，務必好好享受。



▲當愛面子的獅子男在一堆朋友面前大方介紹妳時，就是對妳最深切的愛意。（圖／達志／示意圖）

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5.獅子座：大方跟朋友介紹妳時

獅子很愛面子，加上異性緣不錯，因此大多時候不太喜歡在朋友面前公開戀情，就怕人多嘴雜。但當他滿臉驕傲的牽起妳的手並大方介紹「妳是他女友時」，就像他正和全世界宣布，他有多愛妳。



6.處女座：替妳整理房間時

處女座的潔癖聞名天下，常常忙到沒時間收拾整理自己的房間，但若有天妳發現他放下手邊工作，要妳走出房間，一個人埋頭替妳整理時，就能感受到他對你的疼愛，說明他希望與妳共築愛巢。

7.天秤座：撥下妳嘴角的頭髮

天秤喜歡美的事物，就算妳並非十全十美，他也會好好珍惜與愛護。當嘴巴吃到頭髮，他會小心翼翼的替妳撥下沾在嘴角的髮絲，替妳整理褶皺的衣領，外人看似微不足道的小事，天秤男都會伸手幫妳，叫人怎能不心動？



8.天蠍座：激情後給妳一個微笑

天蠍男本身較肉慾，因此若在倆人完事後，他能給妳一抹微笑，就足夠展現他的溫柔了。天蠍男想要表達「妳是他的、可以依賴他、可以信任他」，一旦完全占有妳，就會給妳滿滿的愛與體貼。



▲勇於為妳唱情歌，是他對妳的浪漫。（圖／達志／示意圖）

9.射手座：為妳唱情歌

射手男喜歡展現自己，若在KTV為妳點首情歌，一邊抱著妳一邊唱，就能感受到他的浪漫。平時的他們不太懂製造浪漫，不會做太多讓妳感動噴淚的事情，但看得出來他已經盡力了。



10.摩羯座：為妳下廚

本身就是工作狂的摩羯男，在工作之餘的空檔時間，若選擇親自下廚做飯給妳吃，可得好好珍惜！在摩羯男眼裡，名貴的東西能用錢衡量，但能親手為愛的人做些什麼、「陪伴」是用錢也買不到的，他們要的愛情就是平平淡淡這麼簡單。

11.水瓶座：什麼事都跟妳說

即使是情侶也該有私人空間，但水瓶男卻喜歡和妳分享生活中的喜怒哀樂，就像個孩子般藏不住情緒。而這時候妳只要選擇乖乖聽他說，就能讓他感受到滿滿幸福感，因為有妳的陪伴讓他很知足。

12.雙魚座：特殊日子的燭光晚餐

雙魚座超浪漫，所以關於兩人的紀念日、生日都記得一清二楚，因為這些特別的日子可是他大展身手的時候。被工作壓力煩到沒時間做浪漫事的妳，很佩服雙魚男懂得抽時間替妳製造驚喜，甚至感動到哭，他們很享受看到妳熱淚盈眶。