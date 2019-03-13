愛吃炸雞又不運動！　17歲高中生偷嘗禁果「臨陣不舉」

▲現代年輕人大多都喜歡吃高油、高脂食物。圖片與本文無關。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／台北報導

一名17歲高中生平常喜歡吃炸雞又不愛運動，近日結交女朋友後偷嘗禁果，沒想到關鍵時刻竟然「不舉」，雖然難以接受仍趕緊就醫。經檢驗，醫師發現，高中生體內膽固醇過高沉積血管壁，才會造成陰莖海綿體充血不足，協助調整飲食、減重，再給予低劑量血管擴張劑，這才讓病患性功能恢復正常。

收治這起病例的是義大大昌醫院泌尿科醫師王起杰，12日在男性健康講座分享上述案例。他警告，以往勃起功能障礙患者大多都是中老年男性，但近幾年有年輕化趨勢，主要跟現代人喜歡高油、高脂食物有關，20至30歲就診人數增加。

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王起杰表示，檢查發現，高中生膽固醇數值高達300多mg/dL，大幅高於正常值200 mg/dL，其中壞膽固醇也高到200 mg/dL，正常標準不應超過130 mg/dL。他分析，壞膽固醇過高會沉積血管壁，造成動脈硬化，因陰莖海綿體血流量不足，導致勃起功能障礙。

為了幫高中生重拾自信，王起杰協助調整飲食、要求減重，期間再給予低劑量威而鋼、犀利士等血管擴張劑，把沉積在血管壁的膽固醇排掉。他說，降膽固醇藥物僅能排血液中的膽固醇，但沉積在血管壁中的壞膽固醇則必須靠運動，雙管齊下才有效。