狂抽筋是水喝太少！3妙招防肌肉痙攣...別鐵齒不收操

▲運動多補充水分，避免脫水抽筋。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

文／黃慧玫

運動員因大量流汗，造成體內水分和鹽分流失，導致體內電解質（鈉鉀離子）不平衡；老人家常因水喝太少、茶喝太多，導致因脫水或電解質失衡；年輕人熱愛手搖茶、碳酸飲料，造成水分和鈣質流失，這些狀況都會造成抽筋。

1.多喝水 平衡體內電解質

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晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎提醒，適當水分攝取，1天至少要補充1800c.c.至2000 c.c.的水分（若要精算喝水量，一般腎功能正常者，可用「每公斤體重×30c.c.」算出每日建議水量攝取）；此外，電解質的部分，可補充稀釋後的運動飲料來補充；除此之外，控制茶類、碳酸飲料的攝取也是非常重要的。

2.適當運動 拉筋暖身要做足

運動過量會導致肌肉疲勞，若缺乏適當紓緩伸展，會使肌肉因過於緊繃，加上運動後代謝產物堆積，造成肌肉痙攣；此外，大量流汗使身體流失水分及電解質（鈉鉀離子），或是肌肉長時間工作，消耗肌肉內糖原的能量儲備，也會抽筋。

▲運動後要確實按摩紓緩，避免抽筋。（圖／達志／示意圖）

趙函穎表示，休息一下，補充水分和電解質，或吃點食物補充能量，都能降低抽筋發生。但如要避免下次抽筋，建議運動前的拉筋暖身要做足、能量補充要適當，及運動後的伸展休息要確實、按摩舒緩不可少，就能減少抽筋發生。

3.按摩緩解 循環差肌肉緊

肌肉緊繃也是抽筋好發的原因之一，因此，運動後未能適時的放鬆緊繃肌肉，或長時間維持同個姿勢、姿勢不良慣用某一側等，就會造成血液迴圈受阻、血流淤滯，身體代謝產物不能及時排除，刺激肌肉收縮，造成痙攣現象。

趙函穎建議，以最常見的小腿肚抽筋為例，抽筋當下可握住腳尖，把腳掌慢慢往上扳來伸展小腿肚，讓過度收縮的肌肉群逐漸放鬆。而為了預防抽筋的再次發生，適時的放鬆與伸展小腿肌肉，恢復其彈性，便能減少抽筋。

諮詢專家／晨光健康營養專科諮詢中心院長 趙函穎

本文授權轉載自【國家網路醫藥】