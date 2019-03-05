台灣女到國外埋線臉部有如鋼筋外露　王正坤醫師：不要被醫美行銷術語欺騙

▲台灣女子到國外接受埋線拉皮，臉部凸出像鋼筋外露，回台灣求助王正坤醫師拉出粗線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一名台灣女子到國外接受埋線拉皮，希望臉部緊緻，結果外國醫師埋線手藝不好，導致臉部浮出長長的粗線，臉上就像鋼筋外露，又像火車鐵軌，女子求助中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤醫師解決處理。

王正坤醫師呼籲埋線拉皮術前必須充分與醫師溝通，了解副作用，簽立知情同意書，才能接受治療，千萬不要被醫學美容行銷術語欺騙。

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王正坤醫師於成功大學開課，示範正確的埋線技術，如何避免凹陷副作用與疤痕，如何達到漂亮的結果。王正坤說近幾年，韓國向全世界推銷醫學美容醫療觀光，獲得很大成效，亞洲各國也不甘示弱，卯足全力行銷醫學美容，亞洲地區努力推動醫療觀光的國家有韓國、新加坡、泰國、馬來西亞、日本等。

案例中的台灣女孩也受到外國廣告的吸引，買機票到經濟比台灣發達的國家，接受外國醫師埋線拉皮，可是外國的月亮不見得比較圓，這位台灣女子臉部差點毀容。外國醫師使用太粗的線，造成皮膚吸收困難，又把好幾條粗線在臉頰打結，造成臉頰皮膚凸出，嘴巴左邊浮出一條粗線，笑起來時，整條線在臉上浮起來，好像鋼筋外露或火車鐵軌，面容怪異，害得女子羞於見人。王正坤醫師治療此副作用的方法，是在皮膚開洞，尋找粗線位置，把整條粗線拉出來，讓女子容貌恢復。最近媒體也大幅報導，有病人在台灣花十萬元埋線拉皮，結果臉部凹凸不平如月球表面，心情壓力極大。

2018年12月間，中華民國醫用雷射光電學會學術研討會在台大醫學院舉辦，時任理事長的王正坤醫師曾預測埋線拉皮在全世界風行之後，在台灣也可能出現大量凹陷疤痕與線材外露的副作用，因此開課指導醫師如何預防與矯正臉部埋線拉皮副作用，結果2019年台灣就開始爆發埋線拉皮副作用的新聞。

▲王正坤醫師在成功大學開課，示範正確埋線拉皮技術，指導預防凹陷副作用。

王正坤說，臉部埋線拉皮要預防凹陷疤痕，不要把皮膚綁太緊，不要把臉綁得跟粽子一樣凹凸不平，並且預留「補救措施」。關於埋線拉皮線材，要選擇「可吸收材質」會比較安全，而且一定要使用衛福部核准的合法線材。醫師與患者不要太貪心，不要故意選擇很粗的線材來拉更緊，很粗的線材比較難吸收，萬一線材發生身體排斥，又埋得太淺時，就會像鋼筋外露。

王正坤醫師表示，埋線的傷口打結也是一門學問，當太多粗線綁在一起時，這個綁起來的線結就會太大，最好避免把很多粗線綁在一起，以免結節太大，導致皮膚很難吸收。安全的方法是把很多線條分散在不同開口，在不同地方打結，線結會比較小，較不會在皮膚造成凸出物。在成功的埋線之下，偶爾也會看到病人的線材斷裂，或身體排斥，然後經由皮膚傷口排出來。此時可以找技巧熟練的醫師幫忙取出線材，一、兩天就可以恢復正常容貌。

王正坤醫師提醒，愛美人士在選擇埋線拉皮時，別忘了事先詢問醫師有何風險與副作用，藉此保障自身的安全。