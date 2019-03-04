日本女藝人「切舌保命」　口腔癌前期5徵兆要當心

圖／截取自堀智榮美官方部落格

文／張淑芬編譯

不要輕忽口腔裡的異狀，它可能演變成危害生命的口腔癌！

日本80年代的人氣偶像堀智榮美，傳出因為舌下的膿包久治不癒，到醫院檢查確認是罹患口腔癌第4期，癌細胞轉移到左頸部的淋巴。日前她接受手術治療，切除6成的舌頭和左頸淋巴，並取大腿肌肉組織做為舌頭重建之用，術後還得持續復健。

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堀智榮美從發現舌頭有異狀到確診罹癌，只有短短一年多。口腔癌屬於頭頸癌的一種，頭頸癌主要分成口腔、口咽、下咽以及喉癌四個部位。除了口腔癌，常見的頭頸癌還包括鼻咽癌、口咽癌、喉癌，和下咽癌等。

❝口腔癌的危險因子是香菸、檳榔和酒精❞

口腔癌的危險因子是香菸、檳榔和酒精，而口腔黏膜病變則是引發口腔癌的可能原因。口腔癌一旦確診，醫生會依照腫瘤型態、大小、期別、腫瘤位置和病人的健康狀況決定治療方式，一般包括手術、放射治療和化學治療。

預防口腔癌 慎防口腔黏膜病變

口腔黏膜是一種上皮組織，如同較薄的皮膚，口腔上皮組織會從下層慢慢往上長出新的組織，而表皮的摩擦，例如進食咀嚼會使上層組織脫落、再生，是新陳代謝的過程；但由於口腔黏膜比較薄、脆弱，因此也會比一般皮膚更容易出現破洞、潰瘍問題，形成原因包括刺激性食物和各種口腔傷口。

●單純外傷性破皮，如吃東西咬到、牙齒排列不整、假牙有破損、矯正器的刮傷等。

●藥物刺激：有些人吃藥喜歡把藥含在嘴裡，造成化學性刺激形成潰瘍。

●病毒、細菌、黴菌感染：病毒感染如單純疱疹病毒、水痘帶狀疱疹病毒、克沙奇病毒、人類免疫不全病毒等；細菌型感染，包括梅毒、淋病、結核病等。此外，口腔中的黴菌感染也相當常見，其中又以白色念珠球菌最普遍，此種感染多為伺機性，且常在患者免疫力低下時侵入，甚至會演變成全身性的感染。

免疫力失調也是造成嘴破、口腔潰瘍的常見原因，但特別注意的是，免疫力失調不一定都是指免疫力低下，也有可能是免疫力過強、太過旺盛失去控制，造成免疫細胞破壞健康的黏膜組織，形成潰瘍。發育中的青少年與更年期婦女是免疫失調的好發族群。至於免疫力低下造成的潰瘍，常見情形則有像是熬夜、營養吸收不良（可能是腸胃功能不好）、長時間疲勞、疾病等。

注意口腔內異狀 預防檢查不耽誤病情

並不是所有的口腔潰瘍都會演變成難以收拾的口腔癌。多數的口腔潰瘍都可以在7～10天自行癒合，但如果有下列徵狀，有可能是口腔癌前期徵兆，建議到醫院口腔外科進行詳細檢查，以免耽誤病情。

● 嘴破傷口長達2週沒有癒合。

● 臉頰上有白斑或紅斑。

● 口腔或頸部有硬塊出現。

● 下唇麻木或說話吞嚥咀嚼感覺麻木。

● 臉形腫脹或左右兩邊不對稱。

本文圖片來源：堀智榮美官方部落格

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