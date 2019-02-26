維持標準體重十多年　新陳代謝科醫師透露不發胖秘訣

圖／pixabay 文／林貞岑

現代人壓力大、外食多，糖尿病、高血壓、高血脂漸趨年輕化，如何擺脫三高威脅？維持日常生活身心均衡是關鍵。經常面帶微笑、國泰綜合醫院內分泌新陳代謝科主治醫師黃莉棋固定運動、餐餐算熱量，十多年來維持標準體重。「選自己喜歡又不會有負擔的去做才會持久。」

氣色紅潤的她10年前開始練氣功，除了每天練習，平常看診每隔1、2小時就會強迫自己做3分鐘伸展運動，紓緩僵硬肩頸。

錯誤飲食觀念也是現代人通病，以為不吃澱粉或少吃就能減肥。黃莉琪搖頭說，澱粉吃太多或太少都不好，因為澱粉是身體重要能量來源，最好佔每日總熱量的一半。

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如果要減重，「從減少脂肪攝取比較有效果，」黃莉棋說，減少脂肪油分攝取，不但能減重且瘦腰圍效果特別好，不易復胖，「減腰圍比體重更健康，」她解釋腰圍瘦下來表示腹部及內臟脂肪減少，能有效減少三高危害。像她餐餐維持主食1碗飯或1個饅頭，蔬菜1碗、肉類或海鮮半碗，控制在600卡左右（以上班族女性每日1800卡來算），飯後加顆拳頭大的水果分量剛剛好，吃得飽足又不會發胖。

不過，外食族要達到多吃蔬菜的標準不容易，黃莉棋喜歡用漂亮鑄鐵鍋烹煮地中海料理如烤蔬菜或西班牙海鮮燉飯，只要把洋蔥、番茄、櫛瓜、胡蘿蔔切好放鍋裡，不必加水，鑄鐵鍋保溫性佳，待蔬菜水分蒸煮出來，放上蛤蜊、花枝等海鮮或雞肉，灑點白酒及鹽味道就很鮮美，而且顏色繽紛看來好療癒。身心放鬆、腸胃又無負擔，一舉數得。

伸展動作

(圖片來源：林后駿攝)

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