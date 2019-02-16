讓長輩長壽就是給他一隻狗？研究：養寵物好處多

圖／陳德信

文／康健網站編輯

養寵物不僅有助於社交、還能夠鍛鍊身體！一份瑞典研究針對40至80歲的瑞典人進行調查，有養狗的人罹患心血管疾病和死亡風險，比不養狗的人還低，尤其是養大型犬類的飼主，心血管疾病風險下降最多！(研究出處：Scientific Reports)

這份研究進行了12年，並排除已有心血管疾病的患者，養大型寵物之所以可能長壽，原因可能是照顧寵物必須要維持一定的活力，與健康的生活習慣。

飼養寵物還有這些好處：

1.有助增進大腦認知功能

《老年醫學及老年學研究（Current Gerontology and Geriatrics Research）》指出，多數關於中老年人與寵物療法（pet therapy）的研究聚焦在飼主認知功能的改變上。

義大利就曾針對安養院年長者進行寵物療法的研究，研究人員教導老人家照顧金絲雀，3個月後，多數長者的認知功能大幅提升。

2.協助提升憂鬱症療效

也有研究發現，在憂鬱症的治療中讓寵物介入，可以增加熟齡族群接受此類治療的成效。學者也發現，寵物在思覺失調症（過去稱精神分裂症）的治療上也有提升的效果。

3.減輕社會孤立感

對於沒有心理疾患的年長者，養寵物也可以減輕社會孤立感，減少無聊感。以狗的飼主為例，固定外出蹓狗便會使他們增加與人群的接觸，與人互動、聊天的時間增加，進而與社會有較好的連結。

美商艾汾公司協理陳興雯觀察，一夥人只要聊到寵物話題，大家可以跨黨跨派，氣氛馬上就變得很「麻吉」，「動物具有縮短距離的魔力，」她說。

4.幫助減少心血管疾病發生率

美國知名心理學網站《今日心理學（Psychology Today）》則指出，有遛狗習慣的老人心血管疾病的發生率，以及相關併發症的機率都比沒養狗的年長者低了許多。就算罹患心臟病，復原的機率也比沒養寵物的人來得高。

此外，養狗的長者由於要固定出門遛狗，活動量也會比終日足不出戶的人來得多。他們需要因病痛就醫的次數也比不養寵物的年長者要少。

5.幫助降低血壓

相較於跟人講話時可能會有的情緒起伏，學者發現人們在跟寵物講話時，心跳較為和緩。至於老年人，養寵物甚至有降低血壓的功用，原因在於熟齡者在寵物的陪伴下，心情可能較為舒緩，從而使血壓不易升高。

不過，先前沒有養過寵物、步入中年後才考慮養貓養狗的人，在決定認養寵物之前，還是有需要注意的地方。由於中老年人抵抗力下降，容易感染人畜共通的傳染病。另外，由於熟齡者反應能力不若以往，被寵物咬傷的事情也時有所聞，不可不慎。

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