洗錯變爛臉！洗臉「4大地雷」別踩...你都用冷水or熱水？

點評: 小編我都用溫水！



▲洗臉的方式錯誤或是洗面乳買錯，都有可能會讓肌膚變更不好。（圖／達志／示意圖)）



生活中心／綜合報導

你洗臉洗對了嗎？說到「洗臉」這件事，說簡單也不簡單、難也不難，但是只要洗錯了，洗面乳買錯了，可能就會換來一張大爛臉。對此，國外網站《Power of Positivity》就列出洗臉常見的4大地雷，原來洗臉最適合使用溫水，不管是太燙或太冷都不行！

你洗對了嗎？洗臉常見的4大地雷：

1.晚上不洗臉

有些人在睡覺前都不洗臉，但事實上，睡前將臉部洗乾淨是一件很重要的事情。不管你有沒有化妝，「睡前都一定要洗臉」，因為一整天下來，皮膚上會堆積許多汗液和灰塵，如果你睡前不洗臉，就會讓發炎、長痘痘的機率增加；你要知道，睡前如果不洗臉，皮膚受到刺激的可能性就會變更大。



▲睡前一定要洗臉，否則油垢和髒污會堆積在臉上。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



2.早上不洗臉

早上洗臉就和晚上洗臉一樣重要，而且早上洗臉是開始新的一天的好方法；此外，早上洗臉能把積聚在臉上的污垢、油和唾液清洗掉。當你早上洗完臉之後，你的臉部肌膚就會感覺神清氣爽，而且吸收保養品的效率也會變更好。



▲早上洗臉的用意就在於，能把臉部在睡覺時沾附到的髒污洗乾淨。



3.用很燙的水洗臉才乾淨

常常會有人覺得「用熱的水洗臉會更乾淨」，但事實上，用熱的水洗臉可能會造成弊大於利的結果，因為水溫較高的時候油脂會被過度洗淨，可能就會降低肌膚的保濕能力、毛孔角化這類跟皮脂、保濕不足有關的問題就會惡化。

如果是用冷水洗臉，毛孔就會傾向收縮，污垢就會比較難洗乾淨，而過低的水溫對肌膚來說也會是一種刺激；因此，你應該要使用溫水洗臉，這樣才能有效去除污垢和油脂，也不會傷害到皮膚。



▲過熱的水會導致臉部油脂被洗的過度乾淨，肌膚的保濕能力會大幅降低。



4.洗面乳隨便買

你應該要知道，每個人的膚質都不一樣，所以洗面乳不可以隨便亂買，所以你必須要了解自己的膚質到底是屬於乾性、油性或是混合性。《Power of Positivity》就解析市面上常見的洗面乳類型：

①保濕型：這類洗面乳通常都是敏感肌膚的理想選擇，因為保濕型洗面乳比較不會造成臉部刺激。

②含有水楊酸：一般來說，容易長痘痘的人可以選擇含有水楊酸的洗面乳，因為水楊酸能夠有效清除毛孔內的污垢和油脂，但是要注意的是，水楊酸也會致痘，所以如果你不太確定自己到底適不適合水楊酸洗面乳，在使用之前最好先詢問過皮膚科醫師的意見。

③泡泡類型：這種類型的洗面乳適合皮膚乾燥的人，除了能夠有效去除污垢和油脂，也可以讓肌膚維持在保濕的狀態。